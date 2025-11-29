Muere a los 28 años la conductora de televisión Raquel Escalante

En redes sociales, la televisora confirmó la muerte de su colaboradora; familiares y amigos le dieron el último adiós

MÉXICO.- Hace unas horas la industria del entretenimiento se vistió de luto después de que TV Azteca Guate confirmara la muerte de la joven conductora de televisión, Raquel Escalante. La famosa presentadora perdió la vida a los 28 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer.

Por medio de su cuenta en Instagram, TV Azteca Guate subió un mensaje lamentando la muerte de su colaboradora, Raquel Escalante, destacando la «alegría, profesionalismo y calidez humana» que demostró en cada uno de los proyectos en los que apareció.

«La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana», se lee en el mensaje.

En la otra parte del texto, el canal de televisión recordó con mucho cariño a Raquel Escalante por su «pasión por comunicar», detallando que la tendrán presente en su memoria y corazón. Posteriormente expresó su pésame a los familiares y amigos de la reconocida conductora de televisión.

«Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a todos quienes la admiraron y la llevaron en alto respeto y cariño. Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros», se lee en el mensaje.

¿Quién era y de qué murió la conductora Raquel Escalante?

Raquel Escalante fue una famosa conductora de televisión y modelo nacida en Guatemala que destacó por el trabajo que hizo en TV Azteca Guate. La joven de 28 años era una de las estrellas del programa «Qué chilero fin de semana«.

La noche del viernes 28 de noviembre, TV Azteca Guate, canal de televisión de Guatemala, y varios programas de esa cadena informaron la muerte de Raquel Escalante. Hace un tiempo la joven conductora reveló que padecía cáncer.

Además de brillar en la pantalla chica, Raquel Escalante, también era conocida por el contenido que compartía en sus redes sociales. En Instagram tenía más de 84 mil seguidores y en su descripción recordó su etapa como modelo que la llevó a participar en eventos internacionales.

La conductora murió a los 28 años. Foto: Instagram/@raquelescalantegt

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.