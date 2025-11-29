Oficializan elección de Jesús Govea como Fiscal de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Sin mayor sorpresa, el Congreso del Estado eligió a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas.

El próximo martes tomará protesta para iniciar el proceso de entrega-recepción y el 16 de diciembre inicia formalmente su periodo al frente de la dependencia por siete años, con opción para reelegirse por un periodo más.

En sesión de este sábado, los legisladores emitieron su voto por cédula y el abogado no tuvo mayor problema para alcanzar los votos de las dos terceras partes que requería.

En la terna se incluían a los abogados Marisol Ivette Borja Lara y Jesús Gilberto Alarcón Benavides, quienes llegaron hasta el último tramo pero no alcanzaron los votos necesarios.

La votación final fue de 27 votos para Jesús Eduardo Govea Orozco, cinco votos en abstención y un voto nulo.

POR Perla Reséndez