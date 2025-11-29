¿Qué significa sacar bola negra, bola blanca y bola azul en el Servicio Militar?

Ante la obligatoriedad del proceso han surgido dudas sobre quiénes sí y quiénes no deben "marchar"

MÉXICO.- Desde que el pasado 20 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó modificaciones para la realización del Servicio Militar Nacional, han surgido múltiples inquietudes respecto a quiénes deben de realizar este proceso de manera obligatoria y qué significan las bolas que salen en el sorteo, por lo que aquí te orientaremos en el tema.

«Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes», fue lo publicado por la Defensa Nacional.

Servicio Militar Nacional es una

obligación cívica

Aunque tradicionalmente el Servicio Militar Nacional estaba destinado a los hombres que cumplían 18 años, ahora también se espera que las mujeres lo hagan. «Se le hace una atenta y respetuosa invitación al personal de mujeres que tengan o hayan cumplido 18 años o más, para que participen de manera voluntaria en las actividades del Servicio Militar Nacional, en los Centros de Adiestramiento a cargo de las Zonas Militares que se encuentran en el interior de la República Mexicana», señaló la Sedena.

El proceso para liberar la Cartilla Militar tendrá cambios a partir de 2026, pues ahora podrá realizarse en 13 sesiones sabatinas, por lo que será más rápido. «En solo 13 sesiones fortalecerás los valores de disciplina, responsabilidad y respeto a los símbolos patrios, para contribuir a la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con México», señaló la Sedena.

El proceso para la liberación de la Cartilla consiste en 5 fases:

Alistamiento Sorteo Reclutamiento Adiestramiento Liberación

¿Quiénes pueden NO hacer el Servicio Militar Nacional?

Como parte de la fase del sorteo, los aspirantes a realizar el Servicio Militar Nacional sacan bolas para saber si «marcharán»o no necesitan hacerlo. Pueden existir sólo dos posibles resultados: los “encuadrados” y los que cumplen a “a disponibilidad”, los primeros obtienen bola blanca o azul, y los segundos bola negra.

Quienes sacan bola blanca o azul SÍ deben «marchar»

Quienes sacan bola negra NO deben realizar el adiestramiento

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.