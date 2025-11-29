¡Se busca a Emma! Bebé de 5 meses desaparece y es buscada en todo México

Alerta Amber: bebé de 5 meses desaparecida. Ayúdanos a encontrar a Emma Gutiérrez. Llama a los números oficiales con información relevante

REYNOSA, TAMAULIPAS.- La Alerta Amber México activó un reporte urgente para solicitar la colaboración de la ciudadanía a fin de localizar a Emma Gutiérrez González, una bebé de tres meses de edad cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de octubre de 2025, en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, la menor, nacida el 20 de junio de 2025, fue vista por última vez en compañía de Eduardo Adrián Gutiérrez García en dicha ciudad fronteriza, sin que hasta ahora existan datos que permitan conocer dónde se encuentra. Las autoridades consideran que la integridad de la bebé podría estar en riesgo, ya que existe la posibilidad de que sea víctima de la comisión de un delito.

Emma tiene cabello lacio de color negro, ojos café oscuros, mide aproximadamente 0.63 metros y pesa 5.3 kilogramos. No cuenta con señas particulares identificables.

La Alerta Amber fue activada con el número de reporte AAMX2157 este 28 de noviembre de 2025, y permanece vigente mientras continúan las labores de búsqueda.

Las autoridades piden que cualquier información que pueda ayudar a localizarla sea reportada de inmediato al número 55 5346 2516, disponible sin costo a nivel nacional.