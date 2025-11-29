Trancazo: 5 heridos

Fuerte choque se registra en la carretera a Matamoros entronque a Zaragoza. conductor responsable se incorpora sin precaución y choca con otra unidad.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos cinco personas resultaron lesionadas en un fuerte accidente ocurrido en la carretera a Matamoros, en el entronque con Zaragoza.

El percance fue reportado a las 15:40 horas en el kilómetro 15 de dicho tramo, por lo que unidades de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas se trasladaron al lugar.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, se atendió a dos mujeres que viajaban en una camioneta Ford Explorer y a tres hombres que ocupaban un vehículo MG de reciente modelo.

Tras la valoración médica, se determinó que no era necesario trasladar a los heridos a un hospital.

Aunque no se cuenta con información oficial, datos preliminares señalan que la camioneta Explorer circulaba por la carretera Zaragoza en dirección de poniente a oriente y, al llegar al entronque con Matamoros, intentó incorporarse a la carretera con rumbo a Ciudad Victoria sin tomar las precauciones necesarias.

Esto provocó que impactara al automóvil MG, el cual se desplazaba de norte a sur con dirección a Victoria.

Autoridades locales acudieron al lugar para recabar información sobre los hechos y determinaron que los daños en los vehículos fueron considerables, especialmente en el modelo MG afectado.

La Guardia Nacional fue requerida para intervenir en el caso.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON