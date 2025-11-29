Vecinos de Las Flores denuncian 30 horas sin luz y fallas constantes en servicios básicos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Residentes de la colonia Las Flores en Tampico denunciaron haber permanecido hasta 30 horas sin energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de sufrir fallas recurrentes tanto en el suministro de luz como en el de agua potable. La inconformidad fue expuesta por la vecina María Teresa Reynosa de Salazar, quien afirmó que los reportes presentados ante las autoridades no han sido atendidos.

“Estuvimos 30 horas sin luz y la verdad es muy estresante, no te puedes mover… además antier estuvimos casi 12 horas sin luz, no entiendo por qué; ni siquiera dices que hay un nortazo”

Explicó que recientemente fue sometida a una cirugía ocular, por lo que requiere de condiciones adecuadas en su vivienda, incluida energía eléctrica estable y agua de calidad. Sin embargo, lamentó que los problemas persistan sin solución por parte de las autoridades correspondientes.

Denunció que los apagones constantes han provocado daños materiales.

“Los constantes apagones descompusieron tres equipos de aire acondicionado sin que nadie se haga cargo de los daños”

También evidenció deficiencias en el suministro de agua potable.

“Muy sucia… mi boiler cuando lo dreno, el agua sale con lodo. Nos cobran como si fuéramos colonia de primera y nos dan servicios de cuarta o de quinta”

Habitantes del sector exigieron a las autoridades garantizar servicios básicos dignos, recordando que pagan de forma puntual su infraestructura.

Reynosa de Salazar enfatizó que, como cualquier ciudadano, tienen derecho a recibir un servicio de calidad.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón