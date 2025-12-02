Productores del norte de Tamaulipas decidirán este jueves si continúan los bloqueos

El llamado es abierto a todos los productores de la zona, quienes deberán definir la ruta inmediata de presión para exigir apoyos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo convocó a los agricultores de la zona norte de Tamaulipas a una reunión clave este jueves 4 de diciembre a las 11:00 de la mañana, donde se definirán los próximos pasos dentro del movimiento nacional por “el rescate del campo mexicano”.

Durante el encuentro (según la invitación difundida por la organización) se presentarán los informes más recientes del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y, con base en ellos, los productores determinarán si continuarán o no las movilizaciones y posibles bloqueos carreteros en la entidad.

La asociación señaló que, de ser necesario, seguirán participando en la lucha conforme a la convocatoria nacional, lo que mantiene en expectativa a la región fronteriza, donde las protestas campesinas han generado cierres intermitentes en semanas recientes.

Por. Antonio H. Mandujano