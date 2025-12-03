Amagan con volver a bloquear carreteras

Productores del norte de Tamaulipas definirán si reactivan bloqueos carreteros en rechazo a la reforma de aguas y en exigencia de apoyos al campo

Cd.Victoria,Tam.-La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo convocó a los agricultores de la zona norte de Tamaulipas a una reunión clave este jueves 4 de diciembre a las 11:00 de la mañana, donde se definirán los próximos pasos dentro del movimiento nacional por “el rescate del campo mexicano”.

Durante el encuentro (según la invitación difundida por la organización) se presentarán los informes más recientes del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y, con base en ellos, los productores determinarán si continuarán o no las movilizaciones y posibles bloqueos carreteros en la entidad.

La asociación señaló que, de ser necesario, seguirán participando en la lucha conforme a la convocatoria nacional, lo que mantiene en expectativa a la región fronteriza, donde las protestas campesinas han generado cierres intermitentes en semanas recientes.

El llamado es abierto a todos los productores de la zona, quienes deberán definir la ruta inmediata de presión para exigir apoyos y mejores condiciones para el sector agrícola.

Recientemente, Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtió que volverán a tomar puentes fronterizos, Aduanas y carreteras si el Congreso aprueba la reforma de aguas sin atender sus demandas.

En entrevista en la Cámara de Diputados, donde continúan reuniéndose con legisladores, Rodríguez explicó que, en un acto de buena voluntad, mantienen una presencia a los costados de carreteras y cruces y afuera de las Aduanas, pero retomarán los bloqueos si detectan riesgos en el proceso legislativo que iniciará la próxima semana.

«Si nosotros vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo», advirtió.

«Si no tenemos esa seguridad, entonces no tendríamos acceso al crédito ni a crear más infraestructura. Detrás de cada concesión hay un montón de inversiones: en la perforación del pozo, equipamiento, construcción de una línea eléctrica, construcción de líneas hidráulicas para distribución del agua y los sistemas de riego. Aparte el acondicionamiento de las tierras para regarlas, no es nada más llegar y echar el agua. Hay que hacer un acondicionamiento eso cuesta mucho dinero», explicó.

Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón