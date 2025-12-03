Aumenta salario mínimo: será de $315.04 por día

El salario general subirá 13%, pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios y quedará en 9,582 pesos mensuales, un nivel que, según Conasami, consolida un aumento real de 154% respecto al poder adquisitivo que existía en 2018.

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El salario mínimo tendrá un nuevo incremento a partir del primero de enero de 2026, un ajuste que vuelve a mover la aguja en favor de quienes menos ganan y que confirma la apuesta del gobierno por recuperar el ingreso perdido durante décadas. ￼

En la frontera norte el ajuste será de 5%, y el salario diario llegará a 440.87 pesos, equivalente a 13,409 pesos mensuales, una zona donde el ingreso supera máximos históricos y mantiene una brecha positiva frente al resto del país. ￼

El documento muestra que los salarios mínimos recuperan terreno perdido durante casi 40 años, la gráfica histórica es contundente: desde 1936 no se habían registrado niveles tan altos en términos reales como los actuales. ￼

La capacidad de compra también mejora, con el salario de 2026 se podrán adquirir más alimentos básicos, incluso dos canastas en rubros clave, con precios estimados del Valle de México, un indicador que refleja alivio en los hogares. ￼

Conasami proyecta efectos sociales directos: 8.5 millones de trabajadores serán beneficiados, el salario promedio creció 27.5% real desde 2018 y 6.6 millones de personas salieron de la pobreza solo por los incrementos al salario mínimo. ￼

Los mayores avances se observan en quienes menos ganan: aumentos acumulados de 204% en la frontera norte y 115% en el resto del país, cifras que reafirman que la política salarial dejó de ser simbólica y ahora tiene impacto real. ￼

La tendencia seguirá en 2026, con un salario más alto, un consumo interno fortalecido y una recuperación que, por primera vez en décadas, permite hablar de un ingreso que ya no retrocede frente al costo de vida.

