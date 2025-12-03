CMB le quita el cinturón a Crawford, quién se lo ganó al «Canelo»; ordenó una pelea por el campeonato vacante

MÉXICO.- El Consejo Mundial de Boxeo tomó este miércoles una decisión que alteró la industria del deporte. El organismo con sede en México retiró su cinturón supermediano a Terence Crawford tras determinar el incumplimiento en el pago de las cuotas de sanción correspondientes a sus dos peleas más recientes.

El anuncio se realizó durante una reunión oficial del organismo en la convención anual que celebran en Tailandia, donde se explicó que el campeón invicto, con marca de 42-0 y 31 nocauts, había cubierto únicamente 300,000 dólares tras su pelea de septiembre en Las Vegas frente a Saúl Canelo Álvarez, monto equivalente al 0.6 por ciento de una bolsa reportada en 50 millones. De acuerdo con el comunicado leído ante la asamblea, ese pago se efectuó después de que Crawford negara otro adeudo previo relacionado con su combate por el título de 154 libras en agosto de 2024 frente a Israil Madrimov.

El presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, calificó la falta de respuesta por parte del equipo del boxeador como un gesto inaceptable. Señaló que durante meses se enviaron notificaciones formales tanto al peleador como a su representante y asesor legal sin recibir acuse de recibo ni contestación.

El CMB no tiene otra opción… El Sr. Crawford, su representante y su asesor legal recibieron amplias comunicaciones para abordar la situación. En consecuencia, la junta de gobernadores consideró las múltiples advertencias y la exigencia de cumplimiento, y votó a favor de declarar vacante el título supermediano del CMB con efecto inmediato», declaró Sulaimán.

La junta de gobernadores votó de manera unánime declarar vacante el campeonato supermediano con efecto inmediato. El anuncio provocó aplausos entre los oficiales presentes en el salón del hotel Marriott Marquis, en un ambiente que reflejó la tensión creciente entre los boxeadores de élite y los organismos sancionadores, justo cuando nuevos proyectos comerciales buscan promover títulos propios al margen de las estructuras tradicionales.

«CRAWFORD DIDN’T EVEN SAY SORRY»🗣️ WBC President Mauricio Sulaiman details why Terence Crawford was stripped after not paying his sanctioning fees for his fight with Canelo Alvarez.#CaneloCrawford | #WBC pic.twitter.com/x3zze1wLfK — BoxingScene.com (@boxingscene) December 3, 2025

Aprueban combate por el cinturón

Tras la decisión, el Consejo Mundial de Boxeo aprobó que el cetro vacante se dispute entre el campeón interino Christian Mbilli y el británico Hamzah Sheeraz. También se estableció que el guatelmalteco Lester Martínez quede como retador obligatorio del ganador, luego del empate que sostuvo con Mbilli en la misma cartelera donde Crawford enfrentó a Álvarez.

Durante la misma reunión, Sulaimán reconoció la complejidad del proceso y subrayó el historial del boxeador estadunidense, campeón mundial en cinco divisiones a lo largo de 13 años. Aun así, insistió en que el organismo agotó todas las vías antes de tomar la resolución.

Es con profundo pesar, profunda tristeza, que con todos los esfuerzos, apoyo y pasos que el CMB tomó de buena fe (para Crawford)… el CMB fue instrumental en hacer esa pelea, el anillo de campeonato que hicimos … solo recibir una bofetada en la cara es triste”, dijo Sulaiman.

La pérdida del cinturón supermediano rompe formalmente la relación entre el organismo y uno de los peleadores más exitosos de su era reciente, y deja abierto un nuevo capítulo en una división que, desde ahora, tiene un título sin dueño.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR.