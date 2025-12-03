Comerciantes demandan vigilancia a pie en esta temporada

Solicitó a los representantes de esas corporaciones que no quiten el dedo del renglón en torno a la vigilancia.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Comerciantes adheridos a la CANACO, solicitan que en esta época de año se implemente la vigilancia policiaca a pie para evitar robos.

César Sánchez Aguilar, presidente de la cámara en Altamira, señaló que ya están en pláticas con la Guardia Estatal, Guardia Nacional y la mesa de seguridad para abordar el tema de la seguridad en la zona centro y en otras partes del municipio.

«Es una de las cosas que más me están solicitando, que el oficial camine, que esté a pie porque la percepción de ir en vehículo a estar caminando es muy distinta tanto para el oficial como para la ciudadanía», destacó. «Una persona te la topas caminando te sientes seguro, te sientes en paz y eso también genera una confianza en el consumo en la zona», explicó.

En el caso de los llamados farderos, los comerciantes piden que la atención por parte de los policías sea más rapida cuando ocurra algún robo.

«Obviamente hay un protocolo para atender la llamada y me solicitan si hay manera de simplificarlo más porque a veces estás en la llamada y el ratero va a tres cuadras», indicó.

Por. Benigno Solís/La Razón