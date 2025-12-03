Frenarán abusos en Leyes de ingresos

El Congreso de Tamaulipas solo votará a favor de ajustes que no rebasen la inflación y vigilando que no se vulneren las disposiciones de la SJCN

Cd.Victoria,Tam.-Aunque 13 municipios proponen cambios en sus iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso del Estado no aprobará impuestos nuevos ni incrementos a los ya existentes.

El diputado Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, señaló que únicamente se avalarán ajustes en derechos que no superen la inflación.

Este martes, las comisiones de Finanzas y Asuntos Municipales, concluyeron las comparecencias de los siete municipios que presentaron ajustes relevantes en sus iniciativas de Leyes de Ingresos.

Aunque son 13 los municipios que proponen cambios, solo se citó a los funcionarios de Altamira, Ciudad Madero, Tampico, Nuevo Laredo, Río Bravo y Matamoros.

En el caso de Camargo, Jaumave, Miguel Alemán, Reynosa, Soto La Marina, Tula, Villagrán y Xicoténcatl, el legislador explicó que al ser cuestiones mínimas, habrá comunicación directa con los funcionarios responsables.

El legislador explicó que en el caso de Ciudad Madero y Tampico, están proponiendo aumentos en tarifas, “es una cuestión mínima en la cuota del predial que vamos nosotros a analizar para que no afecte drásticamente más allá de la inflación”.

“En el caso de los conceptos nuevos, vamos a poner la lupa, porque la Corte ya tiene resoluciones con el tema de la competencia que son de hidrocarburos, energéticos, cuestiones de telecomunicaciones que son actividades reservadas para la Federación”.

Agregó que en el caso de aumentos drásticos a derechos, se van a revisar para que estos no se incrementen al doble o triple de un año a otro, “que sean ajustes razonables”.

Isidro Vargas comentó que por seguridad legal, se revisarán tres municipios, uno de la frontera y dos de la zona sur, en donde hay propuestas en temas de transportes y telecomunicaciones que podrían contravenir algunos principios constitucionales.

“Yo creo en lo particular que va en contra de los principios que establece la Constitución de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad, vamos a vigilar que no se violenten los derechos de los contribuyentes”.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón