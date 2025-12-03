Guardia Estatal refuerza vigilancia en bancos y cajeros de la zona sur de Tamaulipas

Hay que recordar que en Ciudad Madero se detectó el uso de una "trampa" en un cajero durante la semana anterior.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal mantienen recorridos y presencia constante en bancos y cajeros ubicados en distintos puntos de la zona sur del estado, con el propósito de brindar seguridad a quienes realizan operaciones financieras.

De acuerdo con la corporación, los operativos se desarrollan en horarios variables y se fortalecen en días cercanos a la dispersión de pagos, cuando el movimiento de usuarios aumenta.

Hay que recordar que en Ciudad Madero se detectó el uso de una «trampa» en un cajero durante la semana anterior.

Durante las supervisiones, advierte un comunicado, el personal mantiene contacto con la ciudadanía y recuerda la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a los números 911 y 089.

En cada punto, menciona que se refuerzan recomendaciones para disminuir riesgos, como evitar recibir ayuda de personas desconocidas al utilizar los cajeros, no mostrar efectivo antes o después de un retiro y acudir en horarios con mayor tránsito de personas e iluminación.

Por. José Luis Rodríguez Castro – La Razón