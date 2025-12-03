Mapache se emborracha con whisky escocés en una vinatería

El animal causa destrozos en el lugar: Botellas rotas, una placa del techo derribada y un charco de alcohol en el piso.

ESTADOS UNIDOS.- Un típico reporte de robo en una licorería terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas del fin de semana en Estados Unidos. Un ladrón “enmascarado” irrumpió durante la madrugada del sábado en una tienda de licores de Ashland y provocó daños en el área donde se almacenaba whisky escocés. Botellas rotas, una placa del techo derribada y un charco de alcohol en el piso fueron las primeras pistas del caos nocturno.

Sin embargo, el responsable no era un delincuente humano, sino un mapache que, tras colarse por el techo, habría bebido del licor derramado hasta quedar completamente desmayado en el baño del establecimiento.

La escena fue descubierta por un empleado que llegó a abrir el local por la mañana. El animal, conocido coloquialmente como “panda de la basura”, yacía dormido tras su noche de excesos.

Son bichitos muy graciosos”, comentó Samantha Martin, agente local de control animal que acudió al llamado. “Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, así que se lo bebió todo”.

Martin trasladó al animal al refugio para su evaluación médica, entre risas por uno de los casos “más insólitos” de su carrera.

La Protección y Refugio de Animales del Condado de Hanover informó que el mapache se recuperó con un par de horas de sueño y “sin lesiones, salvo quizá una resaca y malas decisiones de vida”, antes de ser liberado en su hábitat natural. La agencia aprovechó para recordar que “el allanamiento de propiedad privada no es la solución”, incluso para los animales silvestres.

El caso recuerda al famoso “mapache borracho de Brooklyn”

El inusual episodio en Virginia reavivó la memoria colectiva sobre otro caso que se volvió viral en 2015: el mapache borracho de Brooklyn, visto más de 2 millones de veces en YouTube.

En aquella ocasión, el animal entró a un depósito de cervezas en Nueva York, rompió cajas y terminó tambaleándose entre cascos vacíos, mientras los empleados grababan la escena entre risas.

Uno de los trabajadores incluso bromeó con el animal…

Chico, tienes un problema. Esta es una intervención”.

El video se convirtió en uno de los fenómenos virales más comentados de ese año.

¿Por qué algunos animales parecen “emborracharse”?

Aunque las redes sociales suelen viralizar episodios de animales aparentemente ebrios —como elefantes que comen frutos fermentados en Sudáfrica o marsupiales australianos atraídos por amapolas—, científicos señalan que la mayoría de estas historias son anecdóticas o exageradas.

El comportamiento errático de fauna silvestre suele deberse más al estrés, el hambre o la desorientación que a un consumo intencionado de alcohol.

Sin embargo, los mapaches son conocidos por su curiosidad extrema, su habilidad para colarse en espacios pequeños y su atracción por alimentos con olores intensos, características que pueden llevarlos a situaciones inesperadas como la registrada en Virginia.

Mezcla de humor, fauna urbana y conciencia ambiental

El caso del mapache borracho en la licorería de Ashland continúa circulando ampliamente en redes sociales debido a su tono inesperado, cómico y entrañable. Al mismo tiempo, expertos en fauna urbana recuerdan la importancia de mantener techos, bodegas y comercios asegurados para evitar incursiones de animales silvestres que pueden ponerse en riesgo.

Lo que queda claro es que, al menos por esta vez, el ladrón enmascarado no buscaba dinero ni escaparates… sino whisky escocés.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.