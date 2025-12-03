Misma narrativa

ENTRE LÍNEAS/MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

La aparición del ex y muy mentiroso presidente de la nación ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pretextando la presentación de su libro, no es solo más que una farsa, una patraña inmersa dentro de su delirio de continuar erigiéndose como el salvador de todo lo que sucede en México pese haberlo dejado manchado de sangre como nunca había ocurrido jamás en la historia nacional.

Igualmente dentro de su cúmulo de disparates el mentado “peje” deja abierta la posibilidad de salir de su escondite la “chingada”, su finca en Palenque, Chiapas si se atenta contra la democracia, contra la soberanía o en caso de un golpe de estado así, dentro de esa y tonta percepción anuncia que podría retornar al escenario público, demostrando con su entendible y ególatra aparición que dejó un país sucumbiendo a infinidad de problemas tales como la evidente inseguridad, desabasto brutal de medicamentos, comprobada complicidad con los carteles de la droga principalmente con el de Sinaloa, señalamientos de ello existen en montones, en fin, LOPEZ OBRADOR sigue añorando sus tiempos de locura cuando era presidente entre otras muchas delirantes actitudes.

Está de mas decir que su sola aparición lejos de enviar un mensaje de apoyo y solidaridad a la presidenta CLAUDIA SHIEMBAUM PARDO, la incómoda más de lo que ya está al seguir haciéndole caso, sin embargo dentro de su infinita ceguera por continuar erigiéndose como

el rey de todo, solo lo encumbra, lo pinta y confirma como el presidente arbitrario, mentiroso y antidemocrático que fue y de ello, hay constancia.

Por lo demás desde luego que habrá aún quienes celebren su aparición sobre todo y para lamento de millones de mexicanas y mexicanos la inmensa mayoría de los gobernantes en turno en el poder, por obra y gracia del oriundo de Macuspana, Tabasco.

En tanto las declaraciones vertidas por la doctora SHEIMBAUM PARDO eran las esperadas, para que atentar diciendo lo contrario sobo todo y como bien lo sabe a alguien que se cree el hacedor y creador del universo de Mexico, o acaso alguien en su sano juicio

duda de sus delirantes posturas.

En tanto apenas llegar y el flamante Fiscal General de Justicia de Tamaulipas EDUARDO GOVEA OROZCO se ya se trepó a la narrativa que caracteriza al morenismo nacional al rehuir y mencionar tajantemente sobre los señalamientos que se hacen de su persona respecto a su presunta participación en turbios sucesos ocurridos en el 2002 que derivaron en su detención y encarcelamiento y que no le merecen mayores comentarios.

Por el contrario el fiscal ufano mencionó que siempre ha sido un hombre de leyes, uyy que bueno, en fin, hay que concederle al flamante funcionario judicial el beneficio de la duda, por lo pronto.

En otro tema como resultado de la implementación exitosa de la Política de Aprendizajes Fundamentales en el estado, Tamaulipas fue reconocido a nivel nacional por su liderazgo en la ejecución de esta política educativa por la Organización de Naciones Unidas para la

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025.

A nombre del gobierno estatal, el Secretario de Educación MIGUEL ÁNGEL VALDEZ GARCÍA, recibió el relevante reconocimiento, que resalta a las entidades referentes a nivel nacional en ejecutar modelos educativos que impactan en la calidad de educación de niñas niños en sus primeros años de aprendizaje escolar.

Por su parte el secretario VALDEZ GARCÍA, agradeció a la UNESCO por reconocer a Tamaulipas con tal distinción resaltando a la vez que por instrucción del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en colaboración con el Instituto Natura se implementó esta política educativa que dado brillantes resultados, mejorando la calidad de la enseñanza en las aulas.

En otro asunto en gira de supervisión de obras, el alcalde de Victoria, LALO GATTAS BAEZ, realizó un amplio recorrido por la calle Matamoros, donde se implementa el Plan Emergente de bacheo que a la fecha acumula de manera exitosa 17 mil metros cuadrados de asfalto

rehabilitado.

“La rehabilitación de avenidas y calles no se detiene, vamos a seguir trabajando de la mano del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA hasta que la capital cuente con la infraestructura vial que se merece, dijo el edil a vecinos del sector y automovilistas que transitaban por el mencionado sitio.

Asimismo cuadrillas de bacheo realizaron trabajos de retiro de material dañado, preparación de base y compactación de mezcla, del Eje Vial al Libramiento Portes Gil, sobre la calle Matamoros dándose paso a la respuesta de reporte ciudadano recibido a través del número

072.

La intensa jornada incluyó labores de rehabilitación de pavimento en la colonia Lomas de Guadalupe en tramo carretero de salida a Llera, se atiende también zona centro, accesos de fraccionamientos Américas, Paseo de los Olivos, Barrio de Pajaritos y San Gabriel.

Correo: maguilar96hotmail.com