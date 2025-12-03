Mochila con IA creada por alumna de primaria busca frenar el bullying en escuelas de Tamaulipas

La mochila es portátil, se adapta a cada usuario, cuenta con micrófono y baterías recargables, y busca convertirse en una herramienta práctica

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Entre los más de 500 proyectos presentados en la ExpoCiencias Nacional 2025 Tamaulipas, se encuentra la mochila antibullying con Inteligencia Artificial, desarrollada por Valentina Gómez González, estudiante de quinto grado de la primaria Club de Leones de Ciudad Victoria, una respuesta directa al aumento de agresiones entre alumnos de nivel básico.

La estudiante explicó que el dispositivo incorpora un micrófono que al detectar palabras o situaciones de acoso, envía de inmediato una alerta a una aplicación en el teléfono celular, donde madres y padres pueden revisar en tiempo real lo que sucede.

“Detecta el bullying… manda al teléfono lo que le dijeron. Los papás se dan cuenta y pueden avisar a la maestra o reaccionar”

Valentina señaló que la violencia entre estudiantes ya es un problema grave que afecta a la niñez y juventud, motivó que la llevó a desarrollar este prototipo basado en programación con apoyo de sus asesores.

“Veo muchas noticias… esto es programación y estamos usando Python”

La mochila es portátil, se adapta a cada usuario, cuenta con micrófono y baterías recargables, y busca convertirse en una herramienta práctica para identificar y frenar casos de acoso escolar antes de que escalen.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón