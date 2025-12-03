Ofrece Govea dar prioridad a búsqueda de desaparecidos

Jesús Govea Orozco asumirá la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por siete años y anunció que la búsqueda de personas desaparecidas será uno de sus ejes principales

Cd.Victoria,Tam.-Tras la toma de protesta de Jesús Govea Orozco como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, responsabilidad que asumirá a partir del próximo 16 de diciembre, el Congreso del Estado ya prepara la convocatoria para elegir al Fiscal anticorrupción.

“Se está elaborando la convocatoria, y estamos haciendo todo lo posible para emitirla dentro del plazo ordinario”, señaló sobre el tema el diputado Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, señaló que se analiza la posibilidad de que la convocatoria pueda publicarse antes del 15 de diciembre, fecha en que Govea Orozco culmina su periodo como Fiscal Anticorrupción.

“En caso de que no sea posible, la Comisión Permanente también cuenta con la facultad para publicarla”, señaló el también coordinador de los diputados de Morena en el Congreso.

En entrevista, el legislador señaló que la próxima designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es prioritaria y se vigilará que el proceso sea profesional, abierto y con estricto cumplimiento de los requisitos legales.

Agregó que se asegurará que el cargo sea ocupado por un perfil con capacidad, experiencia y compromiso con el combate a la corrupción, adelantando que de no contar con fiscal antes del 15 de diciembre, habría un encargado de despacho.

Tras tomar protesta como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco adelantó que ya está evaluando algunos perfiles de quienes apoyarían primero en el proceso de entrega-recepción y se incorporarán luego en diferentes áreas de la dependencia de procuración de justicia.

Aseguró que el trabajo realizado por la Fiscalía de la mano de Irving Barrios Mojica ha sido destacado, con avances importantes en diferentes áreas, que deben potenciarse.

“Hay avances importantes en cuanto al desarrollo de la estructura orgánica de la Fiscalía y en otros aspectos normativos en los que se ha venido trabajando; pero también con retos en los cuales se sigue trabajando y en el mismo sentido abordaremos estos temas con la seriedad, objetividad y con la atención que se merece para darles el cauce correcto”, señaló.

Poco después de las 13:00 horas, en sesión del Congreso de este martes, la diputada Eva Araceli Reyes González, presidenta de la Mesa Directiva, le tomó protesta de Ley a Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal General de Justicia, para un periodo de siete años.

Lo exhortó, a nombre de la sociedad tamaulipeca, a poner todo su empeño y capacidad en garantizar el cumplimiento puntual de las disposiciones constitucionales y legales en materia de procuración de justicia.

Ya en entrevista, el Fiscal se pronunció “con mucha claridad, que siempre he sido un hombre de leyes, siempre me he conducido en todos los aspectos y en todas las etapas de mi vida, con apego a derecho”.

Con ello, atajó lo que llamó comunicaciones sesgadas, sobre su presunta detención en febrero de 2002, “no me amerita ningún comentario”, señaló el nuevo abogado de Tamaulipas.

De manera general habló de los temas que le duelen a Tamaulipas y de los que dijo, tiene planes de trabajo prioritarios, como el de desaparecidos, “es uno de los primeros temas que vamos a empezar a allegarnos de la información que sea necesaria”.

Govea Orozco insistió que partirá del resultado del diagnóstico situacional que haga a su llegada a la Fiscalía del Estado para detallar líneas de acción en áreas como esta, donde incluso, de ser necesario se buscaría incrementar el presupuesto para atender esta problemática.

Hizo un compromiso para seguir trabajando con oportunidad y estricto apego a derecho en todos los casos, pero de manera especial en aquellos que impactan a la sociedad.

“Estaremos buscando las áreas de oportunidad para continuar acciones que que están a la vanguardia para mejorar aquellos aspectos que deben ser mejorados o modificados, y en lo financiero, buscar en la medida de lo posible, implementar prácticas para optimizar el gasto”.

Govea Orozco señaló que en los primeros seis meses, se tendría al menos avances en la planeación de las acciones para evaluar el desempeño del personal sustantivo, agentes de Ministerio Público, policía, peritos.

“En cuanto a la a la estructura de mandos medios y superiores, apenas entremos en funciones, haremos esta evaluación de perfiles, para eventualmente, por supuesto, hacer los cambios y las propuestas que hayan de hacerse, algunas de ellas, con aprobación precisamente de esta Legislatura”.

Reconoció como retos, el incrementar el estado de fuerza de policías de investigación de 1,600 elementos, además de formar cuadros para contar con agentes del Ministerio Público, luego que actualmente no se cuentan ni con 300 elementos.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón