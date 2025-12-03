Operan de emergencia a Omar Chaparro

Omar Chaparro se lesiona durante el rodaje de Venganza, es operado de emergencia en la rodilla y comparte su recuperación, recibiendo apoyo de colegas y seguidores.

MÉXICO.- El actor y comediante mexicano Omar Chaparro vivió momentos de preocupación durante la filmación de su más reciente película, Venganza, producción respaldada por Amazon Studios.

Durante la grabación de una de las escenas de acción más exigentes, Chaparro sufrió una lesión en la rodilla que requirió atención médica inmediata y lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió imágenes desde la cama del hospital, asegurando que la operación fue un éxito y que se encuentra en buen estado.

“Estrenando rodilla, gajes del oficio, pero valió la pena la escena”, escribió Chaparro, dejando ver su característico humor pese al incidente.

El accidente ocurrió en una secuencia coordinada por especialistas vinculados a la franquicia John Wick , lo que da cuenta de la exigencia física de la película, que representa un giro hacia un registro más dramático y de acción para el artista, alejado temporalmente del estilo cómico que lo caracteriza.

Tras conocer la noticia, colegas y seguidores expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación. Entre ellos, Cecilia Galliano escribió: “¿Qué te pasó?”, a lo que Chaparro respondió:

“¡Hermosa! Me troné la rodilla jugando a ser Rambo”. Iván Sánchez, Marco Antonio Solís y Manolo Cardona también enviaron mensajes de ánimo.

Mientras continúa su recuperación bajo el cuidado de su familia, Chaparro se prepara para retomar sus compromisos en la industria cinematográfica, manteniendo a sus fans informados sobre su estado de salud y anticipando el estreno de Venganza.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR.