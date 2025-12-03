PC pide tener cuidado con el uso de leña en casas

En zonas rurales de Altamira sigue siendo común la utilización de madera para la preparación de alimentos, expresó Rafael Chirinos Aguilar, subdirector de la dependencia.

Altamira,Tam.-Protección Civil regional hizo un exhorto a la población, para que tenga mucho cuidado en el manejo de leña en el interior de viviendas, en esta temporada de frentes fríos.

En sitios cerrados, las personas pueden resultar intoxicadas al inhalar el dióxido de carbono.

«Aquellas personas que usan leña también que tengan mucho cuidado, a veces esa leña genera dióxido de carbono y al no estar ventilado también puede generar un problema para la salud o en otros casos la muerte por inhalación del dióxido de carbono», explicó.

«En las zonas rurales sí se llegan a presentar ese tipo de situaciones, en las zonas urbanas es muy raro pero ha llegado a presentarse también», indicó.

Señaló que en el caso de Altamira, el martes la temperatura en algunas zonas del municipio fue de 16 grados.

«Como es una zona abierta y pegada al mar la sensación es un poquito más baja en comparación con la zona urbana», aseguró.

