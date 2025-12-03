Reconocen en la FIL desarrollo educativo

Tamaulipas fue reconocido por la UNESCO en la FIL Guadalajara 2025 por la exitosa implementación de la Política de Aprendizajes Fundamentales

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Como resultado de la implementación exitosa de la Política de Aprendizajes Fundamentales (PAF) en la entidad, Tamaulipas fue reconocido a nivel nacional por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por su liderazgo en la ejecución de esta política educativa, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2025.

A nombre del Gobierno del Estado, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, recibió este reconocimiento, que resalta a los estados referentes a nivel nacional al ejecutar modelos educativos que impactan en la calidad educativa de las niñas y los niños, en especial en los primeros grados de primaria, al garantizar que aprendan a leer y escribir adecuadamente.

La implementación de la PAF en el estado es consecuencia del trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) con la Fundación Instituto Natura y sus alianzas estratégicas, en beneficio de las y los estudiantes de educación primaria y preescolar, con estrategias puntuales en las que participan equipos interdisciplinarios conformados por líderes especialistas en lengua, formadores en acompañamiento, asesores técnico-pedagógicos y personal de los Centros de Maestros y de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE).

Valdez García agradeció a la UNESCO por reconocer a Tamaulipas con esta distinción y resaltó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, y en colaboración con Instituto Natura, se implementó esta política educativa que ha dado buenos resultados, mejorando la calidad de la enseñanza en las aulas.

Asimismo, felicitó a las maestras tamaulipecas Lorena Sanjuanita Jiménez Báez, de Ciudad Victoria, y Valeria Agapita Fernández Franco, de Valle Hermoso, quienes son ejemplo de prácticas educativas exitosas en el salón de clases y fueron reconocidas durante la FIL.

Por su parte, Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, señaló que los aprendizajes fundamentales como la escritura, la lectura y el razonamiento matemático son la base del resto de los aprendizajes. Por eso la relevancia de que Tamaulipas, junto con Yucatán y Coahuila, sea uno de los únicos estados en implementar la PAF, con resultados bastante exitosos en el corto plazo.

Recordó que, ante la gravedad de la situación que se vive en estos momentos, en donde uno de cada tres estudiantes de tercero de primaria no comprende lo que lee, era urgente que se hiciera algo para revertirlo, comenzando con la implementación de la PAF en las entidades reconocidas, a las cuales se unirán Aguascalientes, Chihuahua y Durango.

“Por eso siempre hemos destacado la importancia de un trabajo colectivo, coordinado y de múltiples actores. Aquí estamos reunidos para reconocer ese compromiso político e institucional que los estados han tenido con los aprendizajes fundamentales, y queremos reconocerlos para que sigan profundizando en sus políticas y para que inspiren y sirvan de referente para otros estados de la República”, enfatizó.

En Tamaulipas, la implementación de la PAF comenzó en el ciclo 2023-2024. Se impactó al 19 % de la matrícula de los tres primeros grados de primaria, beneficiando a 241 escuelas y 978 docentes, con un logro en acreditación del 86 %. Estadísticas que han mejorado año tras año, pues para el ciclo escolar 2024-2025 aumentó a 662 escuelas y mil 821 docentes, alcanzando una eficiencia terminal del 94 %, además de trayectos formativos a figuras educativas que resultaron en 643 acreditaciones.

Para el actual ciclo 2025-2026 se tienen mil 882 escuelas de nuevo ingreso, 3 mil 520 docentes y 820 figuras educativas en los trayectos formativos. Además, el estado se distingue al ser pionero en la inclusión del nivel preescolar en la PAF, gracias al trabajo con la fundación Zorro Rojo, incorporando en el ciclo escolar 2024-2025 a 60 jardines de niños, capacitando a 210 docentes y beneficiando a 4 mil 935 estudiantes, sumando la preparación de 167 figuras de acompañamiento.

Para el actual ciclo escolar, las cifras aumentaron con una cobertura de 200 escuelas, que atienden a 400 docentes, con 22 formadores en acompañamiento y 329 figuras educativas, consolidando así una mejora permanente en los procesos de alfabetización en los tres primeros grados de primaria y fortaleciendo la adquisición de las competencias básicas en las niñas y los niños tamaulipecos.

Por Staff

Expreso-La Razón