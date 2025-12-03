Tamaulipas abre vitrina nacional a 501 proyectos científicos en la ExpoCiencias 2025

TAMPICO, TAMAULIPAS.– Al inaugurar la ExpoCiencias Nacional Tamaulipas 2025, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya expresó que en Tamaulipas sí hay voluntad política para transformar proyectos estudiantiles en soluciones reales, aprovechando el talento infantil y juvenil desde primaria hasta nivel superior.

Ante mil 500 participantes reunidos en el Centro de Convenciones de Tampico, el mandatario afirmó que los 501 proyectos exhibidos procedentes de 32 estados del país y 9 naciones serán analizados con seriedad para impulsar aquellos con mayor pertinencia.

“Tenemos el compromiso de revisar estos avances técnicos, científicos y humanistas… para aplicar los más útiles en Tamaulipas”

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, dio la bienvenida a delegaciones nacionales e internacionales, expresó que la zona conurbada se convierte en “ventana de México” al recibir esta edición nacional de ExpoCiencias.

Indicó que la región ha aportado al desarrollo del estado y del país.

El coordinador general de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología, Roberto Faustino Hernández Díaz, agradeció el respaldo estatal y recordó que los jóvenes tamaulipecos ya han competido en Sudáfrica, Abu Dabi, Indonesia y Canadá, alentando a los presentes a aspirar a esos escenarios.

En la entidad participaron previamente más de dos mil estudiantes con 580 proyectos, de los cuales 52 lograron llegar a esta fase nacional.

En el acto asistieron el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, el director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Julio Martínez Burnes; además de autoridades municipales de la zona conurbada.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón