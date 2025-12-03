Usan pirotecnia y sonido a alto volumen durante encendido de pino en el IMSS Madero

Videos grabados por derechohabientes y trabajadores fueron difundidos en redes sociales, donde se cuestionó el uso de pirotecnia y audio amplificado dentro de un centro de salud

CIUDAD MADERO, TAM.- Durante el encendido del pino navideño realizado este martes en el Hospital del IMSS de Ciudad Madero, personal utilizó pirotecnia y un equipo de sonido cuyo volumen, según asistentes, rebasaba lo permitido para un entorno hospitalario.

El acto se desarrolló en el acceso principal del hospital, donde se instalaron pequeños artefactos pirotécnicos frente al árbol artificial sobre el techado de la caseta de vigilancia y el acceso.

En el lugar se observó un enorme pino decorado, un nacimiento católico y otros adornos alusivos a la celebración.

Un conteo fue efectuado por el encargado del evento y después se dió el dió el encendido.

Posteriormente, la pirotecnia fue activada generando estallidos y chispas en un área con tránsito continuo de pacientes y personal médico.

Fuentes consultadas se encontraban en la zona señalaron que la música y mensajes emitidos por el sistema de audio se escuchaban con intensidad elevada, perceptible desde consultorios y pasillos interiores.

Al ser consultado sobre el hecho, Ricardo Aguirre, director de Protección Civil, informó de manera textual:

“No está permitido utilizar pirotecnia en un espacio cerrado y menos en un hospital.”

Añadió: “Vamos a revisar si hubo autorización y si se cumplieron las medidas de seguridad.”

Respecto al sonido, señaló: “Un equipo de audio a volumen alto puede afectar áreas sensibles del hospital y no debe usarse así.”

Hasta el momento, el IMSS no ha informado si se abrirá algún procedimiento interno para revisar la organización del evento o la utilización de estos dispositivos dentro del hospital.

José Luis Rodríguez Castro La Razón