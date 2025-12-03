Valor de «Chicharito» Hernández cae de 20 millones a 378 mil dólares

MÉXICO.- El penal que falló Javier “Chicharito” Hernández ante Cruz Azul en los cuartos de final del Apertura 2025 no puede definir la carrera de uno de los históricos de la Selección Mexicana, pero sí es el reflejo de una trayectoria que parece no tener una dirección en este momento.

Abucheado por su propio público, la gente parece olvidar que «Chicharito» Hernández fue uno de los jugadores más caros en la historia del futbol mexicano y que su carrera pasó por equipos con los que varios soñarían jugar como el Manchester United o el Real Madrid, pero hoy su valor económico está lejos de aquellos momentos.

El valor del contrato de Javier Hernández en 2025

Con los contratos siendo secreto en varios casos, la web Transfermarkt, especialista en temas económicos relativos a valores de jugadores y equipos, considera que a mediados del 2025 la carta de Javier Hernández podría tener un valor de 378 mil dólares, una cifra lejana a sus días de gloria en Europa.

Su valor va ligado a su rendimiento. En el ciclo 2025-2026 con Chivas disputó 22 partidos con solo tres goles, para un promedio de 0.14 tantos por encuentro. En el torneo previo la situación no fue mejor con 19 cotejos y solo un gol. Todas estas situaciones han llevado a cuestionar entre los aficionados el futuro de “Chicharito”, no solo en el futbol mexicano, sino en su carrera profesional.

¿Cuál ha sido el máximo valor de Javier Hernández en su historia?

El máximo valor de mercado de Chicharito Hernández lo alcanzó en 2016, durante su etapa en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, cuando fue tasado en casi 20 millones de dólares.

El mexicano llegó al equipo alemán procedente del Manchester United, que lo había recuperado después de una cesión al Real Madrid entre 2014 y 2015.

Odegaard y Gyokeres se destacan en el entrenamiento del Arsenal

Se estima que el valor de Hernández cuando arribó al Bayer Leverkusen era de solo 14 millones de dólares. Cuando el cuadro de la Bundesliga decidió desprenderse de él con destino al West Ham en julio de 2017, mantenía los 20 millones.

Sin embargo, a partir de ese momento comenzó la caída. La información que estima el portal indica que, en su paso al Sevilla, apenas rondaba los ocho millones de dólares. El éxito en la Europa League, donde logró el campeonato con el cuadro español, lo mantuvo en ese valor para ser trasladado por una cifra similar a la MLS con el LA Galaxy, donde se mantuvo cuatro años hasta caer al millón de dólares en su fase final con el cuadro angelino.

¿Qué sigue para Javier Hernández?

Mientras todos esperan que Chivas de Guadalajara haga oficial la salida de Javier Hernández para 2026, las opciones parecen reducidas para el mexicano.

Una de las posibilidades que se mencionan es la MLS, o incluso ligas de Asia.

El retiro también es una posibilidad para uno de los futbolistas más importantes en la historia de México, pero como dijeran en la película de Batman: “mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano”.