VIDEO: Adulto mayor ataca a hombres disfrazados de figuras demoniacas durante desfile

El hombre comenzó a golpear a los personajes, que según la tradición alpina, castigan a los niños desobedientes

BAJA AUSTRIA, AUSTRIA.- Lo que debía ser una celebración navideña tradicional se convirtió en un incidente viral que ahora circula en todo el mundo, a través de las redes sociales, demostrando que la combinación de cultura, disfraces aterradores y plataformas digitales pueden generar momentos inesperados e impactantes.

Tal y como ocurrió durante un desfile de Krampus en la Baja Austria, donde algunos voluntarios se disfrazaron de demonios, personajes -que según la tradición alpina- castigan a los niños desobedientes. Pero de pronto se registró en un incidente que nadie esperaba, un adulto mayor asustado por los disfraces comenzó a golpear con su bastón a las personas que portaban las vestimentas y mascaras aterradoras, atacándolos directamente en la cabeza, mientras el resto de los invitados que disfrutaban del desfile navideño comenzaron a reír.

El incidente, captado en video por los asistentes, se viralizó de inmediato en redes sociales, causando revuelo y generando debates. De acuerdo con las autoridades, los trajes de Krampus conformados con máscaras pesadas y detalles escalofriantes, pueden provocar lesiones graves si alguien reacciona de manera inesperada.

Un adulto mayor asustado por los disfraces comenzó a golpear con su bastón a las personas que portaban las mascaras aterradoras. Créditos: @AlertaNews24

Usuarios en Twitter, X y Facebook compartieron sus opiniones, algunos criticaron al hombre de la tercera edad por la agresión y otros señalaron el riesgo que enfrentan las personas que se disfrazan para compartir un poco de alegría y diversión a los asistentes a las celebraciones navideñas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.