VIDEO: Amante escapa por la ventana desde 10 pisos de altura para evitar que la esposa la viera

Como se puede ver en el video, la amante -quien aún no ha sido identificada por los medios- decidió escapar por la ventana del décimo piso de un edificio de 16 niveles para no ser descubierta. Con movimientos que muchos usuarios compararon con los del «Hombre Araña«, la joven descendió por la estructura exterior del inmueble, aferrándose a marcos y barandales con una agilidad que dejó sorprendidos a quienes grabaron el incidente y posteriormente a millones de personas que han visto el videoclip en internet.

Tal como quedó registrado en la grabación, la chica -que viste una falda corta blanca y tenis, logra descender un nivel para ingresar nuevamente al edificio sin ser vista por la pareja de su amante. Hasta el momento no se ha revelado el lugar exacto donde ocurrió este hecho ni tampoco la fecha, pues la información se mantiene bajo un estricto hermetismo, solo dio a conocer que el lugar es en Ryad, Arabia Saudita.

Este video no solo generó incredulidad y memes, sino también un debate sobre los límites de la privacidad en la era digital. Algunos usuarios resaltaron la temeridad del acto y el riesgo de sufrir un accidente fatal, mientras que otros criticaron la exposición pública de una situación íntima que, bajo circunstancias distintas, habría quedado en silencio dentro de cuatro paredes.

Sin embargo, para muchos, el episodio confirma que hoy prácticamente nada pasa desapercibido ante la mirada de las redes sociales, donde cualquier instante puede transformarse en tendencia.

