VIDEO: Amante escapa por la ventana desde 10 pisos de altura para evitar que la esposa la viera

RYAD, ARABIA SAUDITA.- Las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta para descubrir infidelidades, se han transformado en aquel “Gran Hermano” que nos vigila, y prueba de ello es el reciente video que se publicó plataformas como X, Facebook e Instagram, que fue retomado por medios de comunicación locales e internacionales.
En las imágenes, que rápidamente se multiplicaron en distintas plataformas, se observa a un hombre intentando esconder a su supuesta amante al percatarse de la llegada de su pareja. Lo que comenzó como un intento desesperado de la pareja infiel por evitar que ambas se encontraran, terminó convirtiéndose en una escena muy peligrosa en la que ella puso en riesgo su vida.