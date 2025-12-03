VIDEO: Extorsionador dispara accidentalmente a su cómplice mientras grababan amenazas

El joven recibió una herida de bala mientras lanzaba una serie de amenazas a sus presuntas víctimas, ahora el video circula en redes sociales, sin que se hayan identificado a ambos involucrados

PERÚ.- A través de redes sociales circula el momento exacto en que un par de presuntos extorsionadores graban videos amenazantes a sus supuestas víctimas, mientras uno de los criminales sostiene un arma de fuego y lanza una serie de advertencias frente a la cámara, dentro de un guardarropa, en Perú.

A lo largo de las amenazas del joven, vestido con un una gorra gris, una sudadera azul con gris y el rostro cubierto, el joven presume ante la cámara su arma de fuego, mientras aparenta realizar disparos frente a él, hasta que accidentalmente detonar su pistola frente al camarógrafo, momento en el que el ángulo de la grabación se desploma hasta el suelo.

De acuerdo con Revista Caretas, el joven cómplice recibió una herida de bala, pero no murió en la escena. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado actualizaciones sobre el caso de los supuestos extorsionadores.

Crisis de extorsiones en Perú en 2025

Perú enfrenta una ola de violencia acompañada con los abusos por parte de los extorsionadores, quienes han afectado a las operaciones de los transportistas, comerciantes y hasta artistas. De acuerdo con la Policía Nacional, las cifras de extorsión se dispararon desde 2017, pasando de centenares de casos registrados al año a más de 2 mil casos de extorsión al mes durante este 2025.

De acuerdo con The New York Times, en la mayoría de los casos exigen sus pagos por protección a través de notas escritas, mensajes de Whatsapp o visitas presenciales. Sin embargo, quienes se niegan a pagar corren el riesgo de ser víctima de ataques con dinamita o incendios provocados en sus establecimientos.

Dina Boluarte, presidenta del Perú, argumenta que el aumento de incidencia delictiva durante sus tres años de gobierno se deben principalmente al gran número de migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos años.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.