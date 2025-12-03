VIDEO: Influencer Prince Patel muere tras chocar su moto a 140 km/h

El joven tenía 18 años de edad al momento de los hechos; en sus redes solía compartir videos a exceso de velocidad y con recomendaciones para otros motociclistas

INDIA.- En redes sociales se volvió viral un fuerte video que muestra el momento exacto en el que el creador de contenido Prince Patel, mejor conocido como PKR Blogger, estrelló su motocicleta y perdió la vida. Los hechos, ocurridos en la India, fueron captados por una cámara de seguridad ubicada en la zona y muestran el instante en que el influencer perdió el control de su vehículo mientras descendía por un tramo elevado, circulando presuntamente a exceso de velocidad.

En la grabación se aprecia cómo la motocicleta avanza en línea recta por el carril derecho hasta que, al llegar a un punto de inclinación más pronunciado, comienza a perder el control. Un segundo después, se ve a Prince Patel caer con fuerza sobre el asfalto y rodar varias veces, mientras la motocicleta continúa avanzando sin rumbo. Las autoridades confirmaron que el impacto fue tan severo que el joven perdió la vida decapitado.

El video ha causado un fuerte debate en redes sociales. Muchos usuarios comentaron sobre lo ocurrido, destacando la importancia de respetar los límites de velocidad y de utilizar casco en todo momento. Hasta ahora, el video cuenta con cientos de reproducciones en las plataformas digitales, causando conmoción entre los internautas.

Velocidad, caída y lesiones fatales: así fue el accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía sin casco al momento del siniestro. Los servicios de emergencia confirmaron que el impacto le ocasionó lesiones fatales de manera inmediata, entre ellas una decapitación, debido a la magnitud del golpe y al hecho de que no llevaba casco.

La policía abrió una investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos. Entre los elementos a revisar se encuentran la velocidad al momento del descenso, la inclinación del puente, las condiciones del asfalto y una posible pérdida de control derivada de la fuerza del frenado del tramo elevado.

¿Quién era Prince Patel?

Prince Patel, conocido en redes sociales bajo el nombre de PKR Blogger, había logrado construir una comunidad considerable entre jóvenes aficionados al motociclismo. Con apenas 18 años, el creador se había posicionado en plataformas como Instagram y TikTok gracias a los videos en los que mostraba rutas, trayectos en carretera y momentos a bordo de su motocicleta deportiva, una KTM Duke que él mismo apodó “Laila”.

Como parte de su contenido, el joven publicaba recorridos a alta velocidad y recomendaciones básicas para quienes recién iniciaban en el mundo de las motos, lo que le permitió conectar con un público joven. Además de los videos sobre conducción, Prince acostumbraba publicar textos cortos o reflexiones sobre su relación con su motocicleta.

En varias ocasiones, el creador de contenido describió a “Laila” como una compañera inseparable en su día a día. Una de sus publicaciones más comentadas, hecha apenas días antes del accidente, retomaba la famosa historia para expresar su vínculo emocional con la moto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.