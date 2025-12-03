VIDEO: Mujer exhibe todas las infidelidades de su novio para “festejarle” el cumpleaños

El sujeto no tuvo más remedio que aceptar las infidelidades, ya que se lo probaron con varias capturas de pantalla o fotos ocultas de sus redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Un sujeto se vio acorralado en plena fiesta de su cumpleaños, pues pensó que lo recibirían con una tremenda sorpresa, mucho amor, buena compañía, además de un gran pastel, pero la realidad fue completamente contraria, ya que lo atoraron con fotografías de sus amantes.

El video comenzó a circular en las redes sociales, donde se puede que la mujer lleva a su novio con una venda en los ojos para supuestamente darle una sorpresa por otro aniversario de su natalicio, pero aquello resultó en un verdadero desastre cuando se quitó aquel trapo que le impedía la vista.

Encuentran a infiel en vivo

Al percatarse de lo que había frente a sus hijos, no supo cómo reaccionar ni lo que tendría que hacer en ese mismo instante. La mujer, en cambio, se mostró orgullosa de su logro, ya que pudo ponerle en la cara cada una de las pruebas de las infidelidades repetidas cometida por el sujeto.

«Él me dijo que yo era la única, claramente no era cierto», se puede leer en la descripción del video, momentos antes de sorprender al sujeto con las capturas de pantalla de sus conversaciones llenas de traición.

¿Cómo funar a un infiel en vivo?

Las redes sociales estallaron en comentarios inmediatamente. Muchos estuvieron, desde luego, en contra de lo que hizo el hombre, pero la mayoría de los usuarios querían saber lo que decían las decenas de capturas de pantallas que fueron puestas en evidencia sobre una pared.

Algunas de las imágenes son conversaciones con otras personas, probablemente mujeres que no son sus novias. Además, hay algunas fotografías donde el sujeto aparece abrazando o besando a chicas con diferentes peinados y estaturas. Fue una de las más increíbles funas que hay en TikTok.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.