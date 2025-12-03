VIDEO: Olga Breeskin revela quién es la madre del hijo menor de Juan Gabriel

Olga Breeskin, famosa violinista y quien por muchos años fue amiga de Juan Gabriel dio a conocer información que se desconoce sobre una de las mujeres que tuvo hijos con la estrella

MÉXICO.- La vida y obra musical de Juan Gabriel sigue dando de qué hablar, aunque el famoso cantante falleció el 28 de agosto del 2016, este 2025 se dio a conocer un documental a través de Netflix en donde mostraron imágenes y videos inéditos de la estrella, por lo que despertaron las dudas relacionadas con su paternidad y la identidad de las mujeres con quien tuvo a sus cuatro hijos.

En el documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, hay varios artistas invitados que hablan de su cercanía y comunicación con el famoso, así como también mencionan que conocieron su lado humano, aquel que era realmente desde la intimidad de su casa y con la familia.

Tal es el caso de Olga Breeskin, famosa violinista y quien por muchos años fue amiga de Juan Gabriel, ella estuvo al lado del cantante en su etapa como padre, ambos asistieron a las fiestas de sus hijos y compartieron bellos momentos, por lo que la músico asegura que conoce quien es la mujer con quien Alberto Aguilera Valedez, nombre real del intérprete tuvo a Joan, uno de sus pequeños.

Juan Gabriel nunca reveló la identidad de las madres de sus hijos. IG/IG/movjuangabrielistamx

¿Quién es la mujer con quien Juan Gabriel tuvo a sus hijos?

En un video del periodista Javier Ceriani, Olga Breeskin habla de la amistad con Juan Gabriel, así como puntualiza en que ella tiene información que se desconoce sobre una de las mujeres que tuvo hijos con la estrella, lo que la violinista cuenta es que se trata de una persona que trabajó por algún tiempo en su casa y ahí fue cómo el cantante la conoció.

Olga Breeskin dice que Juan Gabriel tuvo uno de sus últimos hijos con la niñera que trabajaba en casa cuidando al hijo de la violinista, según reveló después de eso ya no tuvo una buena relación con la señora, ya que hubo conflictos de pagos, porque agrega que le mintió al “Divo de Juárez».

“Trabajaba conmigo, era fan de Juan Gabriel, pero era niñera de Alán, mi hijo, ella trabajaba para mí, y andaba de chismoso, porque andaba diciendo ‘Olga Breeskin paga bien poquito’, ganaba tres veces el sueldo mínimo, esa señora que ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero sabe que a través mío llegó a la casa de Juan Gabriel.

Otra de las cosas que dejó claras es que no son y que tampoco tuvo alguna amistad con la señora, también dice que le dio mucho coraje con ella, porque la traicionó y habló mal, incluso inventó que la corrió cuando las cosas no sucedieron de esa manea, reiteró la violinista.

Pero eso no fue todo, la estrella dejó claro que Juan Gabriel tenía una debilidad por las mujeres que no tenían hijos y también dijo que hablaba con ellas y quien estaba de acuerdo las mandaba inseminar, tal y como pasó con la niñera de quien no reveló el nombre.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.