Abandona a su bebé recién nacida en una llanta en Bolivia

BOLIVIA.- Un grave caso de maltrato infantil fue captado por cámaras en Bolivia. Una bebé de apenas siete días fuera abandonada dentro de un neumático en una calle cercana a un cementerio.
Las imágenes muestran al joven responsable caminando por una vía desolada alrededor de las 20:00 horas. Tras sentarse en la acera y confirmar que nadie lo observaba, abrió su mochila, sacó a la recién nacida y la colocó cuidadosamente dentro de una llanta abandonada. Junto a ella dejó una nota con el nombre de la menor: Fernanda.
Después de abandonar a la bebé, el joven recogió su mochila y su chamarra y huyó rápidamente del lugar. Otra cámara de vigilancia lo captó realizando una llamada telefónica inmediatamente después, aparentemente para informar que había consumado el acto. Medios locales confirmaron que el hombre ya fue identificado y sería el padre biológico.
La bebé fue hallada minutos más tarde por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. La pequeña fue trasladada al Hospital de La Paz, donde llegó con signos de hipotermia. De acuerdo con el médico Ramiro Pary, citado por Bolivisión, la recién nacida “llegó helada, pero logró estabilizarse” y actualmente se encuentra fuera de peligro. Una vez dada de alta, será enviada a un albergue infantil.
Abandonos que estremecen
El caso de Fernanda se suma a otros episodios recientes de abandono infantil en la región, que han puesto en evidencia fallas estructurales en la protección de los recién nacidos.
En 2024, autoridades venezolanas reportaron varios abandonos en hospitales y vías públicas, mientras que en Perú se registró un caso similar en Arequipa, donde un recién nacido fue dejado en un terreno baldío. En México, la Fiscalía de Jalisco investigó el hallazgo de un bebé dentro de una caja de cartón frente a un parque público.
Organismos de infancia advierten que estos incidentes subrayan la urgencia de fortalecer programas de acompañamiento a padres jóvenes, mejorar la atención prenatal y garantizar canales seguros para la entrega voluntaria en casos de maternidad no deseada.
Las autoridades bolivianas continúan investigando las circunstancias que llevaron al padre a abandonar a la menor y analizan posibles responsabilidades penales.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.