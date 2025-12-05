Alertan por nueva modalidad de robo

Delincuentes intercambian tarjetas aprovechando la distracción de personas mayores, dejándolas sin sus ahorros.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una familia denunció públicamente un caso de robo cometido contra dos adultos mayores en el cajero automático de Banorte ubicado dentro de Soriana Tamatán, donde un hombre aprovechó un momento de distracción para intercambiar la tarjeta bancaria y retirar el dinero recién depositado en la cuenta del afectado.

El incidente ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la mañana, cuando una mujer acudió al cajero para retirar efectivo de la tarjeta de su esposo. Tras concluir la operación, permaneció frente a la máquina en espera de que le devolviera el plástico. En ese instante se acercó un sujeto que le aseguró que “su NIP había quedado grabado en la pantalla” y le pidió revisarlo.

La mujer volteó hacia el monitor y, en esos segundos, el individuo ejecutó el intercambio de tarjeta sin que ella se percatara. Minutos después, la adulta mayor se retiró confundida ante la sensación de que algo no marchaba bien.

Cerca de hora y media más tarde, el esposo acudió a la sucursal bancaria al detectar que su tarjeta ya no funcionaba. Personal del banco confirmó que se habían realizado retiros en Grande Estación y diversas compras, además de informar que la tarjeta que ahora llevaba pertenecía a una mujer desconocida identificada como Irma.

La familia indicó que el afectado había recibido recientemente su aguinaldo y pensión, recursos que representaban el ahorro y esfuerzo de años de trabajo. El robo dejó a los adultos mayores sin la totalidad de ese dinero.

Al solicitar apoyo a la guardia de seguridad del supermercado, los familiares reprobaron la respuesta recibida, pues se les cuestionó por qué la mujer acudía sola al cajero. Señalaron que ella es una persona independiente y acostumbrada a realizar sus actividades cotidianas, por lo que consideraron injustificado cualquier señalamiento que desvíe la responsabilidad del delito.

Los afectados decidieron difundir el caso como una alerta para la ciudadanía, con el objetivo de evitar que otras personas, especialmente adultos mayores, enfrenten una situación similar.

La familia pidió mayor vigilancia en zonas de cajeros dentro de tiendas comerciales, así como precaución al realizar retiros en horarios de alta afluencia. “Ojalá nadie más viva este coraje ni esta tristeza”, señalaron.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón