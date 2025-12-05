Arrancará Operativo Navidad Segura 2025 el lunes

Las acciones se efectuarán hasta la primera semana de enero del 2026.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El próximo lunes 8 de diciembre, será puesto en marcha el operativo «Navidad Segura 2025», el cual busca dar seguridad a visitantes y habitantes del municipio en esta temporada del año.

Está prevista la participación de personal de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Marina, SEDENA, entre otros.

La mañana del jueves se efectuó una reunión plenaria en la sala de cabildo, para afinar detalles en torno a ese dispositivo, comentó José Francisco Pérez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento.

«Nos reunimos con todas las autoridades de seguridad pública para entablar los acuerdos sobre como se va a llevar a cabo este operativo en la carretera rumbo a Victoria, lo que todos hemos acostumbrado en los últimos años a hacer para darle seguridad a nuestros compatriotas o a la gente que transita por la carretera», detalló.

Esperan que también se sumen grupos voluntarios.

El arranque del programa será a las 11 de la mañana.

Por Benigno Solís/La Razón