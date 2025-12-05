Avanza 50% remodelación de la Central

La obra transformará la imagen total del inmueble, con nuevas salas, baños de mármol y áreas comerciales; el Ayuntamiento también trabaja en la reubicación de ambulantes.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde Eduardo Gattas informó que la remodelación de la Central de Autobuses registra un avance del 50%, destacando que el proyecto modernizará por completo la imagen y funcionalidad del inmueble.

Durante un recorrido, señaló que ya fueron derribadas varias áreas que se renovarán integralmente, incluida la sala de espera, que contará con bancas europeas y acabados similares a los de un aeropuerto. Indicó que las taquillas, pisos y baños —estos últimos de mármol— ya están en proceso de instalación.

Agregó que el estacionamiento muestra también un avance significativo y reiteró que la modernización será total.

En cuanto a la apertura de nuevos comercios, adelantó que en una de las esquinas se instalará un restaurante de hamburguesas, cuyo nombre se dará a conocer una vez que los propietarios lo autoricen.

Sobre los vendedores ambulantes, Gattas explicó que el Ayuntamiento trabaja en su reubicación, garantizando que ninguno quede desprotegido.

Señaló que algunos tenían hasta 20 años operando con permisos, mientras que otros no contaban con autorización.

El alcalde mencionó además que existe un proyecto para renovar el mercado ubicado detrás de la Central, con inversión privada, a fin de reactivar la economía y brindar un espacio digno a los comerciantes.

Finalmente, estimó que la obra concluya entre abril y mayo del 2025, “primero Dios”.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON