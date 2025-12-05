«En el PAN ya pasó la «Operación Cicatriz» y hay unidad»; afirma Beatríz Rodríguez Tarabelsi, presidenta del CDM en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Tras rendir protesta como presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional; Beatríz Rodríguez Tarabelsi, presidenta de ese instituto político expresó que comenzó la «Operación Cicatriz» tras diálogo con Lizbeth García Aldape quien encabezaba la otra planilla en el proceso interno y afirmó que existe unidad en el interior del blanquiazul.

«La otra planilla se incluyen cuatro de sus elementos a nuestra planilla en nuestra instalación vamos a hacer el llamado para que se instalen. El PAN está unido y con ganas de trabajar. Con Liz García ya se tuvo un acercamiento se van a sentar en la primer sesión de instalación. La operación cicatriz ya pasó »

Rodríguez Tarabelsi dijo que desde hace más de 24 años milita en el Partido Acción Nacional y expresó que las puertas del instituto político se encuentran abiertas y se trabajará para afiliar a cerca de 130 militantes al mes de cara al proceso electoral de 2027.

«Aquí va a ser plural todos somos iguales, bienvenidos todos quienes gusten estar afiliados y unirse a las filas de Acción Nacional. Tenemos una meta de afiliar por mes 125 militantes activos los que quieran registrarse a través de la app»

Señaló necesario escuchar a las y los jóvenes a quienes dijo integró a su proyecto de trabajo.

A la toma de protesta del nuevo Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Tampico, asistieron: los diputados locales, Rosario González, Pepe Schekaibán, los regidores Guillermina Arriaga, Carmen Díaz, Edmundo Marón, Concepción Fernández de Elizondo, Fernando Alzaga, ex legisladoras, ex integrantes del cabildo y ex funcionarios del ayuntamiento de Tampico.

Por Cynthia Gallardo

La Razón