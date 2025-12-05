Jardínes de Arboledas encabeza reportes de violencia familiar

Lo anterior se analizó en la reciente mesa de construcción de paz y seguridad efectuada en la sala de cabildo.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El fraccionamiento Jardines de Arboledas sigue siendo el fraccionamiento con más reportes de violencia familiar en el municipio de Altamira, expresó el Secretario del Ayuntamiento.

José Francisco Pérez Ramírez señaló que durante la semana disminuyeron los casos de violencia en el municipio en comparación con la semana anterior pero Arboledas encabeza la lista respectiva.

La cifra pasó de 28 a 21 casos.

Lo anterior se analizó en la reciente mesa de construcción de paz y seguridad efectuada en la sala de cabildo.

«De la semana anterior a esta semana disminuyen 7 casos de reporte, la semana anterior tuvimos 28 y hoy disminuye a 21, eso nos da esperanza para seguir trabajando, lo que queremos precisamente es que disminuya», comentó.

«En Altamira específicamente volvemos a tener como primer lugar Jardines de Arboledas, es el fraccionamiento que más reportes de violencia familiar refleja, tuvimos 21 reportes tan solo en una semana en ese fraccionamiento», explicó.

De los tres municipios de la zona sur, Altamira es el que más reportes de violencia familiar tiene.

El funcionario dijo que no se descarta que en esta época del año, aumente la violencia familiar en los hogares de la zona.

Por. Benigno Solís/ La Razón