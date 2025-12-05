Muere el actor Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’, tenía 87 años

El actor y comediante murió este viernes 5 de diciembre, informó su hijo en redes sociales

MÉXICO.- La mañana de este viernes 5 de diciembre se confirmó la muerte del actor y comediante, Eduardo Manzano, a los 87 años de edad. La noticia fue anunciada en redes sociales por los familiares y amigos del «Polivoz», generando bastante conmoción en la industria del espectáculo.

Hace unos momentos, el hijo de Eduardo Manzano, protagonista de la serie de Televisa «Una Familia de Diez», compartió un mensaje confirmando la muerte del primer actor de 87 años de edad. Sus compañeros expresaron sus condolencias en este complicado momento.

«Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño», se lee en el mensaje.

Así informaron la muerte de Eduardo Manzano

Este viernes 5 de diciembre, la industria del espectáculo en México se vistió de luto por la muerte del primer actor y comediante, Eduardo Manzano, a los 87 años de edad. Su hijo compartió un desgarrador comunicado para darle el último adiós a «El Polivoz» y protagonista de «Una Familia de Diez».

«Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron ha partido de este mundo», escribió.

Después de que se confirmara la muerte de Lalo Manzano, grandes figuras del espectáculo se unieron al luto que sacude a la industria. La mayoría de las celebridades recuerda al primer actor por los trabajos que hizo en «Los polivoces», «Volverte a ver», «Una familia de diez», «Como dice el dicho» y «La rosa de Guadalupe».

¿Quién era y de qué murió el actor Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano fue un famoso actor y comediante que murió este viernes 5 de diciembre a los 87 años de edad. Consiguió gran parte de su fama gracias al trabajo que hizo en proyectos como «Los Polivoces», «Como dice el dicho», «Una familia de diez», «La pastorela», «La rosa de Guadalupe», entre otros.

Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento del actor Eduardo Manzano; sin embargo, en 2021 presentó un problema de salud relacionado con una infección biliar. La noticia fue confirmada por su hijo en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO