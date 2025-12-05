No guarde chamarras… viene otro frente frío

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El frente frío número 17 ingresa a Tamaulipas hoy, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) Tamaulipas, advirtiendo que el sistema será impulsado por aire ártico y generará un evento “Norte” con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, además de un descenso térmico que se sentirá con mayor fuerza entre domingo y lunes.
De acuerdo con el comunicado oficial, el fenómeno cruzará el estado provocando cielo nublado, ambiente frío por las mañanas y tarde fresca en la mayor parte de las regiones a partir de mañana lunes.
También se esperan lloviznas y lluvias dispersas, con eventos moderados durante el paso frontal.
Mientras que las temperaturas mínimas serían las siguientes:
En municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el frente frío entró entre la mañana y el mediodía del domingo dejando rachas de viento de hasta 55 km/h y un marcado descenso térmico.
La temperatura mínima para el amanecer del lunes será cercana a los 8°C.
Pronóstico destacado:
• Nuevo Laredo:
• Domingo: máxima 15°C
• Lunes: mínima 13°C
• Martes: mínima 9°C
• Reynosa:
• Domingo: máxima 24°C
• Lunes: mínima 12°C
• Martes: mínima 10°C
• Matamoros:
• Domingo: máxima 24°C
• Lunes: mínima 12°C
• Martes: mínima 10°C
Zona Centro: rachas de 40 a 60 km/h y mañana fría
En Ciudad Victoria y la región centro, el frente frío ingresará durante la tarde del domingo, generando vientos intensos y un descenso térmico moderado acompañado de lloviznas.
La temperatura mínima del lunes se ubicará alrededor de los 10°C.
Pronóstico para Ciudad Victoria:
• Domingo: máxima 28°C
• Lunes: mínima 12°C
• Martes: mínima 12°C
Zona Sur: lluvias ligeras y mínimas de hasta 14°C
En Tampico, Madero, Altamira y municipios de la zona cañera, el frente frío se sentirá entre la tarde y noche del domingo con vientos de 35 a 55 km/h, lluvias ligeras y ambiente más fresco.
La mínima para el lunes será de 14°C en la zona cañera y de 16°C en el sur.
Pronóstico para el sur:
• Mante:
• Domingo: máxima 28°C
• Lunes: mínima 17°C
• Martes: mínima 15°C
• Tampico:
• Domingo: máxima 27°C
• Lunes: mínima 17°C
• Martes: mínima 22°C
Por todo lo anterior, Protección Civil pidió mantenerse pendiente de los avisos oficiales y reportar cualquier situación de riesgo al 911, especialmente por los vientos fuertes y el cambio brusco de temperatura.
Se exhortó a la población vulnerable (niños, adultos mayores e indigentes) a extremar precauciones ante las bajas temperaturas previstas para el inicio de semana.
Por Antonio H. Mandujano
EXPRESO-LA RAZON