No guarde chamarras… viene otro frente frío

Se estima que el frente número 17 baje las temperas a 8 grados a partir de los próximos días; se recomienda abrigarse bien.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El frente frío número 17 ingresa a Tamaulipas hoy, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC) Tamaulipas, advirtiendo que el sistema será impulsado por aire ártico y generará un evento “Norte” con ráfagas de entre 40 y 60 km/h, además de un descenso térmico que se sentirá con mayor fuerza entre domingo y lunes.

De acuerdo con el comunicado oficial, el fenómeno cruzará el estado provocando cielo nublado, ambiente frío por las mañanas y tarde fresca en la mayor parte de las regiones a partir de mañana lunes.

También se esperan lloviznas y lluvias dispersas, con eventos moderados durante el paso frontal.

Mientras que las temperaturas mínimas serían las siguientes:

En municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el frente frío entró entre la mañana y el mediodía del domingo dejando rachas de viento de hasta 55 km/h y un marcado descenso térmico.

La temperatura mínima para el amanecer del lunes será cercana a los 8°C.

Pronóstico destacado:

• Nuevo Laredo:

• Domingo: máxima 15°C

• Lunes: mínima 13°C

• Martes: mínima 9°C

• Reynosa:

• Domingo: máxima 24°C

• Lunes: mínima 12°C

• Martes: mínima 10°C

• Matamoros:

• Domingo: máxima 24°C

• Lunes: mínima 12°C

• Martes: mínima 10°C

Zona Centro: rachas de 40 a 60 km/h y mañana fría

En Ciudad Victoria y la región centro, el frente frío ingresará durante la tarde del domingo, generando vientos intensos y un descenso térmico moderado acompañado de lloviznas.

La temperatura mínima del lunes se ubicará alrededor de los 10°C.

Pronóstico para Ciudad Victoria:

• Domingo: máxima 28°C

• Lunes: mínima 12°C

• Martes: mínima 12°C

Zona Sur: lluvias ligeras y mínimas de hasta 14°C

En Tampico, Madero, Altamira y municipios de la zona cañera, el frente frío se sentirá entre la tarde y noche del domingo con vientos de 35 a 55 km/h, lluvias ligeras y ambiente más fresco.

La mínima para el lunes será de 14°C en la zona cañera y de 16°C en el sur.

Pronóstico para el sur:

• Mante:

• Domingo: máxima 28°C

• Lunes: mínima 17°C

• Martes: mínima 15°C

• Tampico:

• Domingo: máxima 27°C

• Lunes: mínima 17°C

• Martes: mínima 22°C

Por todo lo anterior, Protección Civil pidió mantenerse pendiente de los avisos oficiales y reportar cualquier situación de riesgo al 911, especialmente por los vientos fuertes y el cambio brusco de temperatura.

Se exhortó a la población vulnerable (niños, adultos mayores e indigentes) a extremar precauciones ante las bajas temperaturas previstas para el inicio de semana.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON