Profesor brasileño de Harvard disparaba con un rifle a ratas y es deportado

El sujeto originario de Brasil tuvo que regresar a su país por miedo a la administración de Donald Trump luego de disparar frente al Templo Beth Zion

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se ha hecho viral el caso de un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, quien se autodeportó a Brasil, país de donde es originario, tras ser contada en plena universidad disparándole a un grupo de ratas con un rifle militar, lo que ocasionó la conmoción de la comunidad estudiantil.

El profesor de derecho identificado como Carlos Portugal Gouvea, de 43 años de edad, se declaró culpable del uso ilegal de un rifle de aire comprimido después de disparar el arma fuera del famoso Templo Beth Zion en Brookline, Massachusetts, el pasado 2 de octubre, causando indignación en la escuela.

Al ser arrestado por las autoridades, Carlos le aseguró a la policía que en realidad no fue un ataque en contra de quienes estaban en el templo, sino que estaba cazando ratas; sin embargo, a pesar de escuchar su declaración, las autoridades decidieron no creerle, por lo que lo acusaron de disparar imprudentemente un arma dos veces en vía pública.

Deportan a profesor por cazar ratas en frente del Templo Beth Zion

Tras lo sucedido, Carlos se admitió culpable solo del cargo de uso ilegal de un rifle de aire comprimido durante el incidente; sin embargo, fue puesto en licencia por la Universidad de Harvard así como también fue arrestado por la Oficina de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas de Boston.

Fue el Departamento de Seguridad Nacional quien declaró que Carlos aceptó regresar a Brasil para poder evitar ser deportado por la administración de Donald Trump y, aunque la policía no acusó a Carlos de atacar a la comunidad del templo, en medios locales sí fue utilizada como razón de su regreso a su país natal.

“No hay lugar en Estados Unidos para actos descarados y violentos de antisemitismo como este. Son una afrenta a nuestros principios fundamentales como país y una amenaza inaceptable contra los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley. Trabajar y estudiar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz de DHS.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.