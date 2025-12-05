Separan a profesor por acoso en CETIS

Autoridades del sistema DGETI retiraron de funciones a un profesor del CETis 109 tras la difusión de audios donde presuntamente acosa a una alumna; el caso ya fue denunciado por los padres

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un profesor del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 109 en Ciudad Madero es acusado de sostener conversaciones con una alumna que podrían constituir el delito de acoso sexual.

Olegario Muñiz Cura, comisionado estatal del sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en Tamaulipas, informó que el docente fue separado de sus funciones mientras se realizan las investigaciones.

El funcionario confirmó que se aplicó el protocolo interno tras la difusión de audios y mensajes en los que un profesor del CETis 109 presuntamente acosa a una estudiante.

“Los protocolos existentes establecen retirar inmediatamente al maestro, lo cual se hizo en ese mismo momento. Con base en las quejas y denuncias que vengan soportadas por los padres de familia y los alumnos, se tendrá que actuar y acudir a la Fiscalía si es necesario. El protocolo es muy claro y la Dirección General actuó en la primera fase”, dijo.

Los padres de la alumna realizaron la denuncia ante la dirección del plantel. Muñiz explicó que, conforme a la normativa, el maestro fue retirado de manera inmediata en cuanto se recibió la manifestación verbal de los padres.

Añadió que ahora se espera que los tutores ratifiquen la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, trámite indispensable para iniciar un proceso formal.

El comisionado indicó que el sistema DGETI no puede emitir juicios, sino seguir los procedimientos institucionales.

A la alumna y a su familia se les ofreció acompañamiento psicológico, y se mantiene coordinación con organismos como Derechos Humanos.

“Desde luego se le ofreció apoyo psicológico a los padres y a la alumna, quien presentó la demanda o comentario inicial”, explicó.

Muñiz aclaró que no existen otros reportes similares en la zona sur y reiteró que la postura de la Dirección General es llevar todas las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón