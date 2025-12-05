Te decimos dónde y cuándo conocer el Calendario Mundial 2026

El Calendario del Mundial 2026 se confirmará este sábado 6 de diciembre; conoce los detalles sobre dónde seguirlo EN VIVO

MÉXICO.- Se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, sin embargo, la incógnita sobre los días, horarios y sedes de los 104 partidos de la justa mundialista terminará este sábado 6 de diciembre, cuando se conocerán todos los detalles sobre el calendario.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, cuando el Tri de Javier Aguirre se enfrente ante Sudáfrica, duelo que tendrá los reflectores del mundo entero; este mismo día, Guadalajara será protagonista al vivir el segundo compromiso de la justa.

Para los siguientes compromisos, aún existe la incógnita de qué naciones visitarán alguna de las 16 sedes durante la Fase de Grupos, ya que a partir de los 16avos de Final, los cruces, sedes y días fueron esclarecidos.

CALENDARIO COMPLETO DEL MUNDIAL 2026 EN VIVO

Poco menos de 24 horas después de haberse realizado el sorteo del Mundial 2026, se llevará a cabo la revelación del calendario completo de la justa, misma que será la primera en la historia en recibir 48 naciones en 3 países diferentes.

Conoce todos los detalles:

Día: sábado 6 de diciembre, 2025.

Horario: 12:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Canal de TV: podrás seguir los detalles a través de TUDN.

Canales de streaming: a través de FIFA+ y fifa.com

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.