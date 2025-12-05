Trece municipios en rojo en el semáforo del Cuidado del Agua

En total, son 13 municipios están en la categoría de mayor riesgo.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El último reporte del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas, dejó ver un panorama delicado para tres regiones de la Entidad, donde destaca (como desde hace mucho tinrpo) la región norte: desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, pero también una parte importante del centro como lo es Victoria, así mismo, Tula (en el Altiplano) se encuentran en color rojo, debido al marcado déficit en sus cuencas y al bajo nivel de las presas internacionales.

En total, son 13 municipios están en la categoría de mayor riesgo.

La actualización fue presentada durante la Tercera Vigésima Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación, encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, junto al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.

En esta comitiva se destacó con datos del Monitor de Sequía de la Conagua, que la región norte atraviesa condiciones que van de “anormalmente seco” a sequía moderada, lo que mantiene en rojo a la Cuenca del Río Bravo.

Allí, el almacenamiento de las presas internacionales es de apenas 204.6 millones de metros cúbicos, muy por debajo de los 300 millones requeridos para garantizar estabilidad en el suministro.

Esta crisis impacta directamente a municipios como Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Mientras que en el centro del estado: Ciudad Victoria y San Nicolás también aparece en rojo debido a la presión sobre su cuenca y a la disminución en la disponibilidad de agua subterránea.

Y hacia el Altiplano, Tula también esta en rojo, pies resiente el déficit del acuífero Tula–Bustamante, su principal fuente de abastecimiento.

En la misma región, el panorama es variante, pues sus demás municipios permanecen en amarillo debido al déficit del acuífero antes citado, por lo que el Gobierno del Estado continúa reforzando el suministro mediante pipas.

La Cuenca del Río San Fernando se mantiene en amarillo, lo que obliga a continuar con el envío de pipas para reforzar el suministro en comunidades con menor disponibilidad.

Además, en la Cuenca del Río Soto la Marina, siete municipios dependen del agua de pozos profundos, aunque en Mainero e Hidalgo la infraestructura actual permite atender sin complicaciones la demanda urbana.

Pero en contraste, la Cuenca Guayalejo–Tamesí ofrece un escenario favorable: la mayoría de sus municipios están en verde gracias a la amplia disponibilidad de fuentes superficiales y subterráneas.

Así también, durante la sesión se subrayó la importancia del proyecto del Dique El Moralillo, que permitirá almacenar 250 millones de metros cúbicos adicionales, fortaleciendo así la seguridad hídrica en la zona sur.

Para finalizar, Quiroga Álvarez destacó que tanto el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la administración estatal de Américo Villarreal Anaya, han destinado más de 7 mil millones de pesos a obras hídricas para mejorar la infraestructura en la entidad.

Desglose municipal del Semáforo del Cuidado del Agua:

Rojo:

Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula, Valle Hermoso y Ciudad Victoria.

Amarillo:

Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán.

Verde:

Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

Por. Antonio H. Mandujano