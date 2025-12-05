Trump elogió a Sheinbaum previo al sorteo final del Mundial 2026

La jornada concluyó con la presentación oficial de los grupos del torneo y con un llamado conjunto a fortalecer los lazos entre las tres naciones a través del deporte.

Washington, D.C.– Horas antes de la ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó un reconocimiento público a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien describió como una “buena mujer” que realizaba un “muy excelente trabajo” en su país.

Las declaraciones ocurrieron en el marco de las actividades oficiales previas al sorteo, realizado en el Centro John F. Kennedy, donde autoridades de los tres países sede —Estados Unidos, México y Canadá— participaron en una jornada de promoción del torneo. Durante un breve encuentro con medios, Trump destacó la labor de Sheinbaum y subrayó la importancia de la cooperación trilateral en la organización del Mundial.

El gesto fue interpretado como un mensaje de distensión y buena voluntad entre ambos gobiernos, en un momento en que la agenda deportiva se convirtió en un puente de colaboración. Más tarde, Sheinbaum participó en la ceremonia del sorteo, en la que México confirmó su papel protagónico como uno de los anfitriones del campeonato.

La jornada concluyó con la presentación oficial de los grupos del torneo y con un llamado conjunto a fortalecer los lazos entre las tres naciones a través del deporte.

POR. STAFF