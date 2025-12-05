Una noche mágica para presentar Tamy y la Estrella

La tampiqueña Erika Estrada Guerrero presentó el cuento "Tamy y la Estrella" en el Instituto de Cultura de México en la Embajada de México en Madrid.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A paso firme y ante un público que llenó la sala, la tampiqueña Erika Estrada Guerrero presentó el cuento «Tamy y la Estrella» en el Instituto de Cultura de México en la Embajada de México en Madrid.

La autora definió el evento como “la mágica noche” que marcó el inicio formal de su obra dirigida a la niñez.

Impactó desde el inicio la intervención del ingeniero y escritor Rafael Pulido, encargado de abrir el evento con una semblanza personal de la autora.

Para ello, contactó previamente a su madre, de donde surgieron recuerdos claves: el concurso infantil “Salvemos a la tortuga lora”, sus primeros textos escritos desde pequeña y su formación como scout, etapa que le sembró empatía, trabajo en equipo y amor por la naturaleza.

Una introducción emotiva, sin exagerar de esas que acomodan al público en su asiento y preparan el terreno.

Durante su mensaje, la escritora explicó que el libro nació de una necesidad personal: crear el cuento que a ella le habría gustado escuchar de niña. Un relato lleno de analogías para resaltar valores como la amistad, la empatía, el compartir y, sobre todo, la fortaleza interna para alcanzar cualquier meta.

«Hay muchas ilustraciones que son preciosas; pero a veces, nos olvidamos de los más chiquitos. Esa parte tierna de mostrar esa dulzura yo la quería ver reflejada en este cuento y creo que lo logré»

Recordó que creer y soñar sin límites es fundamental, porque “Siempre hay una estrella brillando para darnos la luz que necesitamos”.

Con sencillez, Erika Estrada Guerrero expresó que sus propias metas se han ido cumpliendo, incluso viviendo lejos de México y empezando de cero.

Aseguró que «Tamy y la Estrella» llegó: “cuando debía llegar”, con la madurez necesaria para pulir cada palabra antes de entregarla a los pequeños lectores.

La presentación cerró con una firma de ejemplares y posteriormente un brindis de honor, donde compartió impresiones con asistentes, entre ellos los tampiqueños Alex Castro y Rogelio Ontiveros(este último, su sobrino) quienes la acompañaron en representación de familiares y amistades de Tampico.

En la presentación se encontró con el famoso actor y director de cine español, Paco de León.

Por Cynthia Gallardo

La Razón