VIDEO: “La presidenta está haciendo un gran trabajo”, responde Trump a Tv Azteca

MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump destacó el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum antes del sorteo de la Copa Mundial 2026.

En una entrevista breve con TV Azteca respondió que la presidenta mexicana desarrolla un «muy buen trabajo» y la mencionó como una figura con la que mantiene coordinación constante. El mensaje destacó la presencia de Sheinbaum en la ceremonia.

“La presidenta está aquí y está haciendo un muy buen trabajo, es una buena mujer está haciendo un excelente trabajo y es un honor, y estamos rompiendo todos los récords y ella nos está ayudando”, dijo.

El presidente estadounidense también mencionó el trabajo conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización del torneo. Expresó que la cooperación contribuye al avance de la venta de boletos y de la logística general.

Los comentarios se difundieron minutos antes del inicio del sorteo, realizado en el Centro John F. Kennedy. El evento reunió a delegaciones de los tres países anfitriones del Mundial.

Trump sorprendió al afirmar que Sheinbaum "está haciendo muy buen trabajo" durante el Sorteo del Mundial 2026. El comentario marcó su primer encuentro público con Sheinbaum y destacó la coordinación entre ambos gobiernos.

