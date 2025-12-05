VIDEO: Mujer interrumpe concierto para exhibir infidelidad de su esposo

Fue el propio artista quien dio a conocer el video donde la señora acusa a "Don Gildardo" se estar en el mismo concierto, pero con su amante

MÉXICO.- El concierto del cantante Jhonny Rivera está en boca de todos, luego de que se diera a conocer una serie de videos donde una mujer se mete al escenario en pleno concierto, pero no fue para bailar, para darle un abrazo ni mucho menos para robarle un beso, sus intenciones fueron otras mucho más dramáticas.

Cuando a la mujer le soltaron el micrófono, dio a conocer que estaba ahí porque alguien le mandó mensajes y videos de prueba para constatar que su esposo estaba en dicho concierto, pero con la otra mujer, es decir, su amante. Según dijo, lo iba persiguiendo desde horas antes, pero no sabía muy bien como actuar.

Mujer exhibe la infidelidad de su esposo

A pesar de que las cámaras de seguridad hicieron un intento por buscar al hombre dentro del público, fue imposible que se diera a conocer su rostro entre las miles de personas que estaban en ese momento dentro del concierto, así que se rindieron y pasaron a las canciones, que es lo que verdaderamente importaba.

«Aquí está mi marido, lo ando persiguiendo, anda con la moza. Me dijeron, me mandaron un video, lo vengo persiguiendo. Cántale una canción porque no lo dejo entrar al escenario», fueron las palabras que dijo cuando logró llegar al escenario

El video fue publicado en TIKTOK. Crédito: @jhonnyrivera

Infidelidad es captada en video

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a sacar los mejores comentarios de manera inmediata. Todos estuvieron de acuerdo en que la mujer hizo un acto bastante valiente, incluso al enfrentarse contra una persona de seguridad, quien hizo todo para contenerla antes de llegar al artista.

Estos fueron algunos de los comentarios más populares de las redes sociales:

Yo creí que era por saludar a Jonny, qué horror

Ay no, yo quiero segunda parte

Válgame Dios, pobre don Gildardo

Wao me imagino como se estaría sintiendo esa mujer, qué valiente

Gildardo sintió el verdadero terror

Yo me hubiera tomado una foto y otra cosa que realmente valga la pena

Imagínate vivir en Europa y perderte de estas cosas

Me encantó la reacción de Jhonny Rivera que le puso atención y no la mando a bajar

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.