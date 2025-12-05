VIDEO: Niños de secundaria saltan un aro de fuego durante ceremonia escolar

Los usuarios de las redes sociales comienzan a decir que se trata de una escena que ni siquiera la más avanzada Inteligencia Artificial es capaz de reproducir

OAXACA, MÉXICO.- Las redes sociales están vueltas locas después de que apareciera un video oficial de una secundaria en el estado de Oaxaca, México, donde unos alumnos están haciendo una tabla gimnástica y rítmica que pocas veces habíamos podido presenciar. Se trata de diversos altos por un aro de fuego.

Los hechos sucedieron dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 39 del municipio de Santos Reyes Nopala, donde se realizó un desfile por el Día de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 2025, esta actividad fue nombrada como el Salto del Tigre, pero a través del fuego.

México le gana a la IA | VIDEO:

Fueron los propios usuarios de las redes sociales quienes dieron a conocer que se trataba de un video que supera completamente a la Inteligencia Artificial. Sin duda, es una de las actividades más arriesgadas que se han visto dentro de un plantel escolar. Hasta el momento, la escuela no ha respondido a la viralidad de su video.

Estos fueron algunos de los comentarios más destacados del video:

Ya vimos por qué la IA no le gana a México

Estaban más peligrosos los resortes del colchón

En qué parte de Rusia se grabó el video?

México vio la IA y se lo tomo personal

Llegué por el algoritmo, me quedé por los comentarios

Jajajaja se ve que tienen unos protocolos de seguridad de primer mundo jajaja

Ni la IA puede con México

¿Qué es una tabla rítmica en las clases de Educación Física?

Actividades como las que vimos en el video del aro de fuego, con llamadas en las escuelas secundarias como tablas gimnásticas o rítmicas, mismas que consisten en una rutina coreográfica grupal que se realiza en las clases de Educación Física con el objetivo de activar a los jóvenes.

Esta actividad, por otra parte, fomenta el deporte en los alumnos, ya que contiene diversos elementos de la gimnasia, danza y ejercicio aeróbico, la mayoría de las veces al ritmo de alguna canción popular o clásica para esta clase de ejercicios. Su principal objetivo pedagógico es promover la coordinación, el ritmo, el trabajo en equipo, la disciplina o la expresión corporal.

Gobierno responde por video viral de salto en fuego

En este caso en particular, el Gobierno Municipal de Santos Reyes Nopala expresó su agradecimiento a través de la Regiduría de Educación por la valiosa participación de diversas instituciones en lo que denominaron como un «importante evento cívico y social». El mensaje apareció en las redes sociales con una fotografía de un alumno saltando el ARO DE FUEGO.

«A todas las escuelas, docentes, estudiantes y personal directivo que formaron parte de los contingentes: ¡gracias por su compromiso, disciplina y entusiasmo! Su presencia hizo de este desfile un acto lleno de identidad, historia y orgullo comunitario. Conmemoramos juntos el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha que nos recuerda la lucha por la justicia, la igualdad y la democracia en nuestro país»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.