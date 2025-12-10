Abuelito hace su última despensa

Infarto sorprende a un hombre de la tercera edad al salir de Grand Central, socorristas intentan reanimarlo sin éxito: fallece

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Víctima de un aparente ataque cardiaco, perdió la vida una persona de la tercera edad que, tras salir de una tienda después de hacer unas compras, repentinamente se desplomó para jamás levantarse.

Estos lamentables hechos se registraron cerca de las 11:00 de la mañana a las afueras de la tienda Grand, sucursal Central, ubicada en el bulevar Fidel Velázquez y avenida José Sulaimán.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas llegaron de forma inmediata al sitio para atender al hombre, que fue reportado como inconsciente.

En solo segundos, los socorristas se dieron cuenta de que el abuelito había caído en paro, por lo que de inmediato comenzaron a practicarle maniobras de RCP.

Mientras un elemento aplicada la reanimación, los otros se dieron a la tarea de bajar medicamentos y el equipo para hacer todo lo posible por rescatarlo.

Por más de media hora, el personal estuvo trabajando de manera ininterrumpida para reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles.

Al final, no hubo otra opción más que oficializar su deceso y cubrir el cuerpo con una sábana azul.

La escena fue acordonada y se solicitó la intervención de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia.

Aunque no fue establecida oficialmente la causa del deceso, todo parece indicar que el hombre fue sorprendido por un infarto cuando salía de la citada tienda.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón