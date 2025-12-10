Adulto mayor fallece en el interior de una tienda

TAMPICO, TAM.- Un adulto mayor perdió la vida, al sufrir un aparente infarto en el interior del baño de conocida tienda de autoservicio del centro de Tampico.

Cuerpos de emergencia y policiacos recibieron el llamado, acudiendo de inmediato al lugar.

El deceso se registró minutos antes de las 6 de la tarde del miércoles, en la tienda Arteli, situada en Altamira y Benito Juárez.

En ese lugar, se dio el llamado de auxilio ya que un hombre de 80 años estaba inconsciente en el interior de los servicios sanitario.

Lo ocurrido alarmó a quienes realizaban sus compras en ese negocio.

Todo apuntaba a que había sufrido un paro cardíaco.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegaron y rápidamente llegaron al punto para valorar a la persona.

Sin embargo, se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales por lo que reportaron a la Guardia Estatal el fallecimiento del infortunado sujeto.

Momentos después, arribaron elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales.

Al parecer, el adulto mayor contaba con antecedentes de hipertensión e insuficiencia renal.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue local para que se le practicara la necropsia de ley.

Por Benigno Solís/La Razón