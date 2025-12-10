Alcaldesa afirma que hay “un Tampico preparado y organizado”

Mónica Villarreal Anaya afirmó que la colaboración interinstitucional ha sido determinante para fortalecer la seguridad del municipio

TAMPICO, TAM.- En la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya reconoció la labor coordinada de instituciones y de la ciudadanía en materia de prevención y atención de riesgos, al expresar que los resultados del último año muestran que “en Tampico no se improvisa, Tampico planifica, coordina, participa y actúa con orden”.

Durante su mensaje, la presidenta municipal agradeció el acompañamiento de autoridades de los tres niveles de gobierno, sector empresarial, universidades, colegios y grupos voluntarios.

“Quiero expresar mi agradecimiento… porque sin duda la colaboración de todos los presentes no hubiera sido posible estos resultados. Gracias por su presencia y por el compromiso que demuestran hacia Tampico”

Expresó que el informe presentado por Protección Civil y Bomberos: “es un informe serio y técnico”, resultado de un año de trabajo desarrollado bajo estricto cumplimiento de leyes y reglamentos. Recordó que las más de 7,800 intervenciones realizadas no solo representan cifras, sino un esfuerzo constante del personal operativo.

“Detrás de cada intervención hay seguimiento permanente… decisiones que deben de tomarse con oportunidad y una red de instituciones que se articulan para estar presentes cuando la población lo necesita”

Por Cynthia Gallardo

La Razón