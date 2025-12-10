Árbol se desploma y daña tumbas en cementerio

El pino de varios metros de largo era muy antiguo y al parecer quedó debilitado tras las rachas de viento registradas la madrugada del lunes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Enorme árbol se desplomó en el panteón municipal de la avenida Hidalgo, dañando varias tumbas.

La caída se presentó a las 6 de la mañana del martes.

Lo anterior movilizó a personal del camposanto y elementos del cuerpo de bomberos de Tampico.

El pino de varios metros de largo era muy antiguo y al parecer quedó debilitado tras las rachas de viento registradas la madrugada del lunes.

Por ello, a temprana hora del martes se vino abajo desde la raíz cayendo encima de algunos sepulcros.

Los vidrios de un mausoleo pequeño fueron alcanzados por el tronco del árbol.

Parte del pino quedó atravesado sobre el pasillo central del camposanto.

A su llegada, el personal del panteón y los bomberos iniciaron labores para cortar y retirar los pedazos del tronco y las ramas

Por. Benigno Solís/La Razón